Cómo generar empleo de calidad: los retos para impulsar trabajo formal y sostenible en el Perú

Aunque los indicadores de empleo se han recuperado tras la pandemia del Covid-19, el empleo inadecuado e informal ha seguido aumentando. Si bien algunos sectores muestran avances en la formalización laboral, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo siguen siendo temporales, de baja productividad o con limitada protección social. En este escenario, la generación de empleo de calidad se convierte en uno de los mayores desafíos para la economía peruana.

De cara a CADE Ejecutivos 2025, representantes del sector empresarial, sindical y académico analizan qué acciones son urgentes para revertir la precarización laboral y sentar las bases de un crecimiento inclusivo. Fernando Calmell del Solar, presidente de Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP); Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); y Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade comparten sus visiones sobre cómo avanzar hacia un mercado laboral más formal, dinámico y sostenible.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Desde la pandemia, el empleo formal ha mostrado cierta recuperación, pero aún con brechas importantes. ¿Cómo evalúa la calidad del empleo que se ha recuperado en estos años?

Miguel Jaramillo [MJ], investigador principal de Grade

Ha habido una recuperación del empleo desde finales del año pasado, particularmente el empleo formal, pero si miras el periodo desde antes de la pandemia hasta hoy, encontrarás que el empleo informal creció más que el empleo formal. Eso lo verás porque el número de asegurados a EsSalud creció 20%, mientras que el número de asegurados al SIS creció más del 100%. La informalidad avanza mucho más rápido.

Luego de ello, no todos los grupos de la sociedad se han beneficiado de esta insipiente recuperación del empleo. Desde el 2019 hasta el 2024, el empleo de los jóvenes ha caído 22% mientras que para el resto de la población creció un porcentaje similar, 22,5%. No solo eso, el empleo adecuado ha caído 25% para los jóvenes. Tienes un mercado laboral que 5 años después de la pandemia sigue siendo más pobre de lo que era antes.

Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade (Fotos: Alessandro Currarino)

Jorge Zapata [JZ], presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)

El sector privado es el principal generador del empleo formal con el 72% de la planilla electrónica (según data del BCR) y continúa haciendo esfuerzos por seguir creando más puestos de trabajo; sin embargo, la informalidad es un problema enorme que necesita una atención urgente. Hoy, según el INEI, tenemos más de 12 millones de peruanos que no están sujetos a la legislación nacional, quedando desprotegidos y sin beneficios sociales. Es decir, tienen trabajo en condiciones precarias, sin jubilación y sin seguro médico. Su misma naturaleza de informalidad lo hace poco productivo, lo que termina influyendo en la competitividad de nuestro país.

La situación es aún más alarmante en el empleo juvenil, donde el INEI reporta que la tasa de informalidad asciende a 85,3% para jóvenes entre 14 y 24 años. Entonces, evidenciamos que la calidad del empleo está deteriorada. Debemos promover el empleo formal.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep. Foto: Confiep.

Luis Villanueva [LV], presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

La recuperación del empleo formal ha sido positiva: en agosto del 2025 se sumaron cerca de 304.000 trabajadores al mercado formal, según el Banco Central de Reserva. El mayor dinamismo viene de los sectores servicios, agropecuario y comercio, pero persisten retos importantes. Por ejemplo, ha crecido el empleo temporal y la informalidad sigue impactando a gran parte de la fuerza laboral, dificultando el acceso a trabajos estables y de calidad, sobre todo en el ámbito rural, que aún está relegado en las políticas públicas.

El mercado laboral peruano presenta oportunidades en sectores como construcción, agroexportación y minería, que lideran la demanda de empleo formal y especializado. Sin embargo, existe una brecha significativa para quienes solo tienen educación secundaria o primaria, Por ello, instamos a que se apueste por formación técnica y superior a nivel nacional, así como políticas para reducir la desigualdad territorial y rural-urbana. Aunque hay más personas trabajando, el desafío está en generar empleo formal, con beneficios legales, contratos estables y salarios dignos, apuntando a una economía más inclusiva y moderna.

Luis Villanueva [LV], presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Fernando Calmell del Solar [FCdS], presidente de Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP)

Es cierto que el empleo formal ha mostrado cierta recuperación, pero la realidad es que actualmente solo el 29% de la población económicamente activa está en la formalidad. Esto es comparable con un paciente en estado de coma que muestra cierta recuperación porque movió un par de dedos del pie. Estamos cerrando el 2025 con un incremento de 272.000 puestos de trabajo formales, pero en un país de 35 millones de habitantes, la cifra es ínfima y no mueve la aguja de la economía nacional. Seguimos, según cifras oficiales, con 71% de informalidad, y la única manera de lograr una reactivación real es invertir la cifra: tener 29% de informalidad y 71% de formalidad. Debemos entender que el mercado informal, finalmente, genera empleo informal, y ahí está el secreto.

Hoy se califica de informales o precarias a muchas personas autoempleadas y a sus colaboradores, simplemente por no cumplir con alguna de las tantas normas burocráticas (muchas absurdas). Una persona que necesita trabajar para sobrevivir día a día, autoempleada o asalariada, no va a cumplir con una jornada laboral de ocho horas, va a trabajar 12 o más, como cualquier bodeguero o comerciante lo hace en su puesto de Gamarra o las Malvinas. Los trabajadores no están pensando en la CTS, EsSalud o AFP. No están dispuestos a estar en planilla ni a que un Estado, que es su enemigo y los persigue, les quite ingresos. Si queremos revertir esas cifras tenemos que repensar la formalidad, adaptar las normativas a la realidad y no seguir intentando imponer la norma como se ha venido haciendo los últimos 25 años, aumentando la informalidad y la precariedad del empleo.

Fernando Calmell del Solar, presidente de Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP)

¿Cuáles considera que son hoy los principales obstáculos para generar empleo formal y sostenible en el país —burocracia, rigidez laboral, incertidumbre política o falta de inversión —?

[MJ]: El principal obstáculo para generar empleo formal es que es caro y el Congreso se ha encargado de que cada día sea más caro. Después de la pandemia, el volumen de normativa laboral tiene costos que se paga con menos acceso al empleo formal. Tenemos una valla mínima de productividad para que tenga sentido cubrir todos los costos de una relación laboral formal que incluya desde el salario mínimo y todos los beneficios sociales que es demasiado alta para la productividad de la mayoría de las empresas del país.

[JZ]: La rigidez laboral y las excesivas cargas laborales son dos factores que atentan contra la formalización. Lo más lamentable es que hay pocas iniciativas para bajar esta rigidez y sobrecargas; por el contrario, con frecuencia se proponen normas que agravan la situación. Así, las micro y pequeñas empresas son las más afectadas.

Otra visión para la creación de empleo de calidad debe ser promover inversión privada. Sin eso, no hay empleo formal. La constante incertidumbre que enfrenta el país a causa de la inestabilidad política tiene influencia directa en las perspectivas de inversión. Para atraer mayor inversión necesitamos instituciones sólidas, un buen ambiente de negocios, normas transparentes, respeto por los contratos, estabilidad y predictibilidad en la administración pública.

¿Cuáles considera que son hoy los principales obstáculos para generar empleo formal y sostenible en el país —burocracia, rigidez laboral, incertidumbre política o falta de inversión —?

[LV]: La inversión privada es la responsable de la mayor parte del empleo formal, pero enfrenta varios retos. Los principales obstáculos hoy son la inestabilidad política, la corrupción y la falta de gestión especializada en autoridades. La inestabilidad política genera cambios constantes en las reglas del juego y retrasa proyectos clave: según la Contraloría, a junio de 2025 hay 2.428 obras públicas paralizadas, con inversión pendiente por más de S/21.800 millones.

La corrupción, por su parte, daña la confianza en las instituciones, desalienta la inversión extranjera y nacional, y genera competencia desleal. Además, la falta de meritocracia y la excesiva burocracia en el Estado dificultan una gestión eficiente y frenan nuevos proyectos. No obstante, hay señales de optimismo por el rol proactivo que algunos empresarios están asumiendo frente a estos desafíos.

[FCdS]: Todas la anteriores. El Estado es considerado el enemigo de todos los informales, ya sea en el área de manufactura, comercio, agro, minería, pesca, etc. Es imposible que esta realidad cambie cuando un emprendedor o mype debe cumplir con cerca de 900 regulaciones. A eso le debemos agregar la tramitología que, junto a las regulaciones, aparece de la nada; y la coima y corrupción, que terminan de un plomazo con el sueño de ser formal.

En cuanto a la incertidumbre política, por supuesto que es un obstáculo. Solo los audaces o los que cuentan con privilegios –o apoyos sombríos– se atreven a invertir, porque la inestabilidad política trae consigo inseguridad jurídica, que en la práctica significa que no hay reglas claras y que cualquier cosa puede suceder; que todo puede cambiar como por arte de magia, cuestión que nos ha convertido en un país poco serio. Por eso, cuando hablamos de empleo formal, debemos diferenciar si es empleo precario o empleo de calidad. El empleo precario se caracteriza por ser inestable, inseguro, con bajos salarios y con malas condiciones de trabajo. Un empleo de calidad se define por tener un ingreso justo, seguridad laboral, prestaciones sociales, condiciones de trabajo seguras y saludables, y perspectivas de desarrollo profesional. Y esto sólo se logra si las empresas entienden que deben pasar de la responsabilidad social al valor compartido.

Pensando en el próximo gobierno, ¿qué medidas urgentes debería priorizar el Estado para dinamizar la creación de empleo formal y atraer inversión privada?

[MJ]: Hay que hacerlo más accesible y eso significa reducir esa valla para producir el empleo formal y esa debería ser la prioridad.

[JZ]: Necesitamos reducir la informalidad mediante una gran campaña de formalización que se asuma como política de Estado. Para ello se debe impulsar la flexibilización y la desregulación del mercado laboral. Eso permitiría dar mejores condiciones a muchos trabajadores que hoy no tienen beneficio social alguno. Otra política urgente es el cierre de brechas de infraestructura, destrabando e impulsado proyectos de inversión. Sobre todo, atacando el problema de nuestro modelo de ejecución de obra pública, que es demasiado conflictivo, burocrático y permeable a la corrupción. Eso nos va a dar eficiencia, competitividad, y, además, mejora la economía. Es urgente, también, una política decidida de desregulación y de eliminación de trabas burocráticas que desalientan la inversión y el desarrollo de las mypes. Para ello es necesario el diálogo. En él deben participar el poder Ejecutivo y el Congreso, manteniendo reuniones con los gremios empresariales para concretar propuestas.

[LV]: El Estado debe priorizar la reducción de la pobreza como punto de partida para impulsar el empleo formal y atraer inversión privada. Se requiere una estrategia integral que mejore las condiciones para toda la población, cerrar brechas sociales y preparar mejor a la gente para el mercado laboral.

La atracción de inversión privada depende de reglas claras, seguridad jurídica y eliminación de trabas como la inseguridad y la corrupción. Es fundamental institucionalizar el diálogo social, comenzando por la negociación entre trabajadores y empresarios, e incorporar luego al Estado para impulsar un gran pacto nacional para el desarrollo y la inclusión. El gobierno debe ver a la inversión privada como aliada del crecimiento y apoyarse en políticas que fortalezcan la institucionalidad y la confianza.

Pensando en el próximo gobierno, ¿qué medidas urgentes debería priorizar el Estado para dinamizar la creación de empleo formal y atraer inversión privada? | Foto: Andina

[FCdS]: Lo primero es tener la voluntad de generar un cambio total en cómo el Estado se relaciona con empresarios de todos los tamaños. Debe dejar de asumir que todos son culpables y evitar seguir creando normas para ahorcar, perseguir y destruir la generación de empresas. A partir de ahí, la simplificación administrativa es de suma importancia, así como eliminar el exceso de normativas laborales, tributarias y administrativas para que las empresas puedan crecer y generar más puestos de trabajo. La demanda por puestos laborales formales existe, lo que no hay es oferta.

Esto tiene que ir de la mano con el acompañamiento y capacitación de los emprendedores, facilitando el acceso a nuevas tecnologías y equipamiento. Acompañando también a los peruanos con una educación de calidad que les permita aumentar su productividad y su desempeño. Y entre las cosas más urgentes está la reforma total del sistema de la justicia, porque sin estabilidad y sin predictibilidad jurídica, sin justicia equitativa, nos enfrentamos a dos grandes problemas.

Primero, no existirá inversión privada; desde el carrito emolientero hasta la gran minería. Nadie va a invertir si de la noche a la mañana pasas a ser perseguido porque algún juez o fiscal interpretó la norma a su antojo. Y segundo, porque mientras “pepe el vivo” o “emprendejo” de turno siga haciendo de las suyas coludiéndose con las autoridades, coimeando a quien le parezca y generando oportunidades de desarrollo solo para unos pocos, el resto de los peruanos honestos seguirá sin oportunidades de crecimiento y, sobre todo, continuará en la informalidad; porque si “pepe el vivo” lo hizo y no paso nada, yo también lo haré.

Los cambios tecnológicos están modificando los perfiles laborales y la demanda de talento. ¿Cómo están adaptando las empresas sus estrategias para incorporar la digitalización sin reducir puestos de trabajo?

[MJ]: La revolución tecnológica que ocurre a través de la inteligencia artificial es un área de la que sabemos muy poco todavía. Las empresas se están adaptando para sacar el mejor provecho de esta tecnología, y no necesariamente preservando los puestos de trabajo. En muchos casos los están eliminando, porque no tiene mucho sentido mantener puestos [que quedan rezagados], como lo que sucedió con los mecanógrafos.

[JZ]: En los últimos años el mercado laboral viene requiriendo perfiles con mayores conocimientos tecnológicos y digitales. Por ello las empresas están integrando una visión digital, pero centrada en la persona. En lugar de reemplazar empleos, muchas empresas privadas invierten en ‘reskilling’ y ‘upskilling’ para que sus trabajadores adquieran competencias digitales y habilidades blandas, adaptándose a los cambios tecnológicos.

También se busca la automatización para liberar tiempo de tareas repetitivas, permitiendo que los equipos se concentren en funciones de mayor valor agregado como la innovación, creatividad o análisis, mejorando la productividad y competitividad de las empresas.

Los cambios tecnológicos están modificando los perfiles laborales y la demanda de talento. ¿Cómo están adaptando las empresas sus estrategias para incorporar la digitalización sin reducir puestos de trabajo? / UNSPLASH

[LV]: La tecnología ya no es solo tendencia: la inteligencia artificial es una herramienta activa que transforma el trabajo en el Perú. No obstante, el liderazgo humano sigue siendo irremplazable. En el país, la mayoría de los empleos aún responden a modelos tradicionales, por lo que el reto es alinear la educación y la capacitación con las nuevas demandas.

Las empresas adoptan tecnología priorizando el bienestar y la capacitación continua de sus equipos, permitiéndoles adaptarse y crecer. La digitalización no debería reducir los puestos de trabajo, sino potenciarlos y elevar su valor añadido. La clave está en políticas públicas, reconversión laboral y formación especializada para garantizar que el talento humano, y no solo la tecnología, siga siendo el pilar del empleo formal y sostenible en el país.

[FCdS]: La tecnología cada vez avanza a paso más rápido, y debidamente aprovechada deberá multiplicar la productividad de los trabajadores y sus empresas. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas en el Perú están muy rezagadas en la digitalización. Lo vimos en la pandemia y lo vemos hoy. Antes de preocuparnos por la pérdida de empleos, debemos concentrarnos en generar más puestos de trabajo en todos los sectores productivos. Debemos dejar de hablar de empresarios, emprendedores, empresas y mypes como un sector productivo distinto. No lo son.

Rompiendo esa tara, se debe fomentar la implementación de la tecnología y digitalización de las empresas en todas las cadenas productivas; pero, por sobre todo, en el Estado peruano, para romper todas las barreras burocráticas que conocemos. La realidad es que la tecnología no es enemiga del trabajador, es la mejor herramienta para la creación de más empresas y con ello la creación de oferta en puestos de trabajo formales y de calidad.