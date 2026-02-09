Country manager de Gallagher: “Soñaba con ser marino; terminé practicando en una corredora de seguros”

En esta edición de Ping Pong de Día1, Pietro Solari, Country Manager de Gallagher Perú, nos menciona algunos de sus pasatiempos preferidos y las lecciones empresariales y de vida que lo han acompañado en el camino.

1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Entre las 6:45 a. m. y 7:00 a. m. Lo primero que hago es revisar mi teléfono.

2. De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

“Los Tres Mosqueteros” de Alexandre Dumas. Nunca me he reído tanto leyendo un libro.

Ping Pong con Pietro Solari, Country Manager de Gallagher Perú. / ANTONIO MELGAREJO

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un reloj.

4. ¿Cine o teatro?

Cine.

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Life360.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Apple.

7. ¿El auto de sus sueños?

Mi Jimny.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Playa y/o lugares con historia.

9. ¿Qué deporte practica? (Desde cuándo o cómo lo descubrió)

Vóleibol, desde el colegio; golf, serán 10 años [desde que lo practico]; y pádel, un año más menos.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Negroni.

11. ¿Cuál es su restaurante favorito?

Titi.

12. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Wakama.

13. Descríbase en tres palabras.

Concreto, cercano y resiliente.

14. ¿Tiene algún talento oculto?

La cocina...

15. Una frase que lo defina.

“Carpe diem”

16. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Amazon.

17. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

No es de mi rubro, pero me gustaría cenar con Tim Cook.

18. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Pedro Flecha.

19. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Jesús Hundskopf: “Fuera del trabajo hay una vida”.

20. ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Ser marino. Pasé por la Escuela Naval y luego terminé practicando en un corredor de seguros.

21. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Hay algunas, pero no son muchas.

22. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Casi siempre pregunto por qué decidieron optar por la carrera que estudiaron.

23. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia.

24. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La falta de adecuación del sistema educativo a las diferentes necesidades de aprendizaje de los niños y jóvenes.

25. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La capacidad de resiliencia para salir adelante pese a todo.

26. ¿Y su principal defecto?

Principalmente, la falta de respeto y de consideración por los demás. No existe conciencia ni valoración respecto al límite de mis derechos versus los de los demás.