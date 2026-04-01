Resumen

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Durante estos días, se observará una mayor demanda hacia destinos nacionales como Cusco, Arequipa y Piura. A nivel internacional, destacan rutas hacia Punta Cana, Madrid y Buenos Aires.(Foto: Andina)
Durante estos días, se observará una mayor demanda hacia destinos nacionales como Cusco, Arequipa y Piura. A nivel internacional, destacan rutas hacia Punta Cana, Madrid y Buenos Aires.(Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Aeropuerto Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), proyecta un importante incremento en el flujo de pasajeros, consolidándose como uno de los periodos de mayor demanda del año, con motivo del feriado largo por Semana Santa, que este año se extiende del jueves 02 al domingo 05 de abril.

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