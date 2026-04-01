El Aeropuerto Jorge Chávez, operado por Lima Airport Partners (LAP), proyecta un importante incremento en el flujo de pasajeros, consolidándose como uno de los periodos de mayor demanda del año, con motivo del feriado largo por Semana Santa, que este año se extiende del jueves 02 al domingo 05 de abril.

Para esta temporada, se estima la movilización de alrededor de 297 mil pasajeros, lo que representa un incremento de 7% en comparación con el año 2025. Este crecimiento responde al aumento de viajes por turismo interno y salidas internacionales.

Durante estos días, se observará una mayor demanda hacia destinos nacionales como Cusco, Arequipa y Piura. A nivel internacional, destacan rutas hacia Punta Cana, Madrid y Buenos Aires. Asimismo, se prevé que los días de mayor flujo de pasajeros se concentren entre el jueves 02 (salidas) y el domingo 05 (retornos), fechas en las que se registrarán los principales desplazamientos por el feriado largo.

Durante los próximos días, el aeropuerto espera recibir un gran número de viajeros, por lo que se han activado planes específicos para asegurar la fluidez de las operaciones.

“El nuevo aeropuerto nos permite gestionar de manera eficiente picos de alta demanda como Semana Santa, ofreciendo procesos más ágiles y una mejor experiencia para los pasajeros. Nuestro compromiso es asegurar una operación segura, ordenada y eficiente, en coordinación con todos los actores de la comunidad aeroportuaria involucrados en los procesos de viaje”, señaló Jorge Villaseca, Gerente de Negocios de Aviación de LAP.

El nuevo terminal ha incorporado a lo largo del año mejoras significativas para la experiencia del pasajero, como una mayor capacidad, con 46 salas de embarque, 44 mangas de abordaje operativas y 13 salas remotas, lo que permite gestionar de manera eficiente los flujos de pasajeros y aeronaves, incluso en periodos de alta demanda.

Asimismo, durante esta semana santa se habilitará de una cuarta isla de facturación para equipaje de bodega ubicado en la zona de salidas (3er piso), sumando un total de 123 mostradores además de los módulos de atención para equipajes sobredimensionados, fortaleciendo la capacidad de atención de las aerolíneas y optimizando los procesos de check-in o embarque.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante el incremento en el flujo de viajeros, LAP recomienda planificar el viaje con anticipación. “Para vuelos nacionales, se sugiere llegar al aeropuerto con al menos 2 horas de anticipación, mientras que para vuelos internacionales se recomienda una anticipación mínima de al menos 3 horas. En fechas de alta demanda, considerar un margen adicional contribuirá a una experiencia más fluida”, indicó.

Asimismo, se recomienda realizar el check-in de manera anticipada, verificar el estado del vuelo con la aerolínea, revisar los documentos obligatorios, cumplir con las restricciones de equipaje y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.