Nuam, holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, puso en marcha su nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable en el mercado chileno.

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Con esta implementación, Chile se incorporó a la misma base tecnológica que ya utilizan Colombia y Perú, completando así el despliegue regional de una infraestructura común para los tres mercados.

La salida a producción en Chile representa un paso relevante en el proceso de modernización tecnológica impulsado por nuam, orientado a fortalecer la eficiencia operativa, la continuidad del mercado, la capacidad de procesamiento y la competitividad de los mercados de capitales de la región.

Si bien este anuncio no supone aún la integración de los tres mercados, sí completa la infraestructura tecnológica común que constituye un habilitador fundamental que permitirá seguir avanzando hacia ese objetivo, con una mayor compatibilidad operativa y tecnológica entre las tres plazas.

Con este hito, el mercado chileno comienza a utilizar nuam Trading Workstation como pantalla de negociación y Nasdaq Eqlipse Trading como motor de calce, tecnologías que ya operan en los otros mercados administrados por nuam.

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Durante su primera jornada de operación, el mercado chileno mantuvo la continuidad de sus operaciones en la nueva plataforma, registrando una negociación total de US$155.482.704 y 50.744 operaciones, lo que representa un aumento de 46,8% y 25,1%, respectivamente, frente al 21 de julio del año anterior.

“La puesta en marcha de esta nueva infraestructura representa un hito para el mercado chileno y culmina la primera fase de la construcción del mercado integrado que hoy permite que los mercados de Chile, Colombia y Perú operen sobre una misma base tecnológica para la negociación de renta variable. Este avance fortalece las capacidades del mercado y refleja el trabajo coordinado de todo el ecosistema durante los últimos años”, señaló Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

La nueva infraestructura permite procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos, multiplicando por diez la capacidad de procesamiento de la tecnología anterior y alineando a nuam con estándares utilizados por algunos de los mercados más avanzados del mundo.