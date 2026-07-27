Durante su primera jornada de operación, el mercado chileno mantuvo la continuidad de sus operaciones en la nueva plataforma, registrando una negociación total de US$155.482.704 y 50.744 operaciones. Foto: GEC.
Durante su primera jornada de operación, el mercado chileno mantuvo la continuidad de sus operaciones en la nueva plataforma, registrando una negociación total de US$155.482.704 y 50.744 operaciones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Nuam, holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, puso en marcha su nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable en el mercado chileno.

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