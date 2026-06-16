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Las alzas unilaterales aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suelen justificarse bajo criterios de salud pública; sin embargo, los fondos obtenidos no se destinan al sistema sanitario. Foto. composición GEC
Las alzas unilaterales aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suelen justificarse bajo criterios de salud pública; sin embargo, los fondos obtenidos no se destinan al sistema sanitario. Foto. composición GEC
Por Redacción EC

La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú exigieron al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley (PL) 536, una iniciativa legislativa que busca establecer que cualquier variación en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sea prerrogativa exclusiva del Parlamento. El objetivo es impedir que el Ejecutivo continúe modificando este tributo de manera directa a través de decretos supremos.

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