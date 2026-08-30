El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Conocer el subsuelo también es invertir en infraestructura

“El Perú tiene uno de los territorios geológicamente más interesantes del planeta, pero todavía invertimos demasiado poco en conocerlo”.

    Victor Román/Sci2Press
    Por
    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Imagen generada por IA
    Imagen generada por IA

    El Perú suele hablar de su riqueza mineral como si estuviera ahí abajo, esperando a que alguien llegue con una perforadora y la saque. Me refiero al cobre, oro, plata y ahora también de litio, grafito, tierras raras y otros minerales que empiezan a adquirir importancia a medida que el mundo electrifica su economía. La discusión sobre ellos recién suele comenzar cuando aparece una empresa interesada en explorar o cuando un proyecto promete miles de millones de dólares en inversión.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.