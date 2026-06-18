Resumen

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Enrique Guevara asume la presidencia de Promperú luego de liderar Pronatel. (Foto: Andina)
Enrique Guevara asume la presidencia de Promperú luego de liderar Pronatel. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó a Enrique Michael Guevara Varela como nuevo presidente ejecutivo de Promperú, organismo encargado de promover las exportaciones, el turismo y la imagen del Perú en el exterior. La decisión fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada este jueves 18 de junio en el diario oficial El Peruano.

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