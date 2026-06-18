El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) designó a Enrique Michael Guevara Varela como nuevo presidente ejecutivo de Promperú, organismo encargado de promover las exportaciones, el turismo y la imagen del Perú en el exterior. La decisión fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada este jueves 18 de junio en el diario oficial El Peruano.

Guevara Varela asume el cargo que permanecía vacante desde la salida de Freddy Solano, quien a fines de mayo dejó la presidencia de Promperú para asumir la conducción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Antes de este nombramiento, el funcionario se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargado de impulsar proyectos para reducir la brecha digital en el país.

Su trayectoria en el sector público incluye también la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, ocupó cargos vinculados a la inspección laboral en el Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de César Acuña.

No obstante, su paso por Sunafil estuvo marcado por cuestionamientos relacionados con una contratación efectuada tras un incidente de seguridad informática registrado en 2025. Según un reportaje difundido por Willax, la entidad suscribió un contrato por aproximadamente S/453.000 para un servicio de respaldo de información luego de sufrir un ciberataque.

De acuerdo con la investigación periodística, el 23 de noviembre de 2025 Sunafil fue víctima de un ataque bajo la modalidad de secuestro de datos (ransomware), situación que provocó la caída de sus sistemas y la pérdida de cerca de 200 GB de información. Tras el incidente, la entidad contrató a la empresa Lotengo Perú S.A.C. para implementar medidas de respaldo de datos.

El reportaje señaló que dicha compañía tendría un solo trabajador registrado y planteó dudas sobre su capacidad operativa y dirección física. Además, indicó que la firma acumuló contratos con el Estado por más de S/2 millones en los últimos años.

Posteriormente, en medio de los cuestionamientos generados por este caso, Guevara Varela fue retirado de la jefatura de Sunafil por pérdida de confianza, conforme a resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo.

Pese a estos antecedentes, el Gobierno optó por designarlo al frente de Promperú, entidad clave para la promoción de la oferta exportable, los destinos turísticos y la marca país en los mercados internacionales.