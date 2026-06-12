Resumen

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La CCL además recordó que la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las tasas del ISC se encuentra actualmente cuestionada desde el punto de vista constitucional y legal. Foto: CCL.
La CCL además recordó que la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las tasas del ISC se encuentra actualmente cuestionada desde el punto de vista constitucional y legal. Foto: CCL.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su rechazo a cualquier intento del Poder Ejecutivo de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) mediante decreto supremo en las últimas semanas de la actual administración gubernamental.

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