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Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Ministerio de Energía y Minas (Minem)
Por Redacción EC

El Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N°026-2026-EM, designó a Gaby Yulisa Julca Cumbicus, como nueva viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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