El Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N°026-2026-EM, designó a Gaby Yulisa Julca Cumbicus, como nueva viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Se resuelve designar a Gaby Yulisa Julca Cumbicus en el puesto de Viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas, puesto considerado de confianza”, se lee en el documento.

Cumbicus ocupará el puesto de Mayra Mercedes Elizabeth Figueroa. Asimismo, el Gobierno anunció que, mediante la Resolución Suprema N°024-2026-EM, Luis Enrique Santillan Cervantes, ocupará el nuevo viceministro de Electricidad del Minem.

De esta manera, se aceptó la renuncia de Rommy Delfina Manyari Mendoza al puesto de viceministra de Electricidad.

Ambas resoluciones llevan la firma del presidente del Perú, José María Balcázar y de Eloy Ayasta, ministro de Energía y Minas.