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La decisión fue adoptada durante la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebra en Toledo, España. Foto: Mincetur.
La decisión fue adoptada durante la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebra en Toledo, España. Foto: Mincetur.
Por Redacción EC

El Perú ha sido elegido sede de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los principales espacios de toma de decisiones del turismo mundial, que se realizará durante el primer semestre de 2027.

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