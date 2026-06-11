El Perú ha sido elegido sede de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los principales espacios de toma de decisiones del turismo mundial, que se realizará durante el primer semestre de 2027.

La referida reunión congregará en territorio peruano a ministros, viceministros, altas autoridades gubernamentales, organismos internacionales y líderes del sector turístico de los Estados miembros de ONU Turismo, convirtiendo al país en el centro del debate sobre las políticas que marcarán el futuro de la actividad turística a nivel global.

La decisión fue adoptada durante la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebra en Toledo, España. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, destacó que esta designación es un reconocimiento a la confianza de la comunidad internacional en el Perú y a la activa participación que viene desempeñando en los principales órganos de gobernanza de dicha entidad.

“Ser sede de la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y natural del Perú, así como nuestra capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel. Este logro, obtenido gracias a los esfuerzos realizados por el Mincetur y la Cancillería peruana, fortalece la imagen del Perú como destino turístico de clase mundial y reafirma nuestro compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y resiliente”, señaló el titular del Mincetur.

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Cabe mencionar, que la postulación para albergar la 128ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo implicó el cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos, logísticos y organizativos establecidos por el organismo internacional, los cuales fueron atendidos por el Mincetur.

Como resultado, la candidatura peruana obtuvo el respaldo de 18 países miembros del Consejo Ejecutivo, permitiendo que el Perú sea designado como sede de esta trascendental reunión para la gobernanza del turismo global.

El Mincetur destacó que la elección reconoce además la creciente relevancia del Perú dentro de ONU Turismo. Actualmente, el país integra el Consejo Ejecutivo para el período 2025-2027 y este año ejerció por primera vez la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC), uno de los órganos más importantes de la organización, encargado de supervisar su planificación estratégica, financiera y operativa.