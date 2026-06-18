Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Huayta agregó que las expectativas de tasas de interés más elevadas antes de octubre han impulsado una mayor demanda de cobertura en dólares. (Foto: Agencia Andina)
Huayta agregó que las expectativas de tasas de interés más elevadas antes de octubre han impulsado una mayor demanda de cobertura en dólares. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,382, registrando un ligero aumento frente al cierre previo de S/ 3.3790. El comportamiento del sol peruano fue similar al de otras monedas latinoamericanas, que mostraron depreciación frente a un dólar global con sesgo alcista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.