El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,382, registrando un ligero aumento frente al cierre previo de S/ 3.3790. El comportamiento del sol peruano fue similar al de otras monedas latinoamericanas, que mostraron depreciación frente a un dólar global con sesgo alcista.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, las expectativas de tasas de interés más elevadas antes de octubre han impulsado una mayor demanda de cobertura en dólares. Asimismo, señaló que el panorama geopolítico aún mantiene incertidumbre en torno al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

“Si bien el optimismo del mercado ha llevado a que los precios del petróleo retrocedan a niveles previos al conflicto, no se descarta un nuevo repunte ante algún desacuerdo o un eventual episodio de tensión”, explicó.

El especialista agregó que los commodities metálicos registraron rendimientos negativos durante la jornada, con caídas en el oro, la plata y los futuros del cobre. En el ámbito local, indicó que diversas instituciones financieras proyectaron un crecimiento de 3,1% para el PBI peruano al cierre del año, cifra menor al último dato publicado en abril de 3,7%. Además, precisó que el mercado cambiario continúa operando en un rango entre S/3,380 y S/3,390, niveles mínimos observados en las últimas semanas.

Por su parte, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3820 a S/3,3890, con un volumen negociado de US$335 millones a un precio promedio de S/3,3854.

Mientras que la Fed mantuvo su tasa de interés sin cambios ante una economía que sigue mostrando fortaleza y presiones inflacionarias moderadas. A su vez, la caída de los inventarios de petróleo podría sostener los precios del crudo, mientras que el aumento de las ventas minoristas confirma la solidez del consumo en Estados Unidos.