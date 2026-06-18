Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,3850, por encima del cierre previo de S/3,3790. El movimiento del sol peruano se dio en línea con otras monedas de la región, en un contexto donde el dólar global mantiene un sesgo alcista de (+0,26%).

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