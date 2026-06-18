El precio del dólar inició la jornada en S/3,3850, por encima del cierre previo de S/3,3790. El movimiento del sol peruano se dio en línea con otras monedas de la región, en un contexto donde el dólar global mantiene un sesgo alcista de (+0,26%).

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el dólar global se fortalece por segunda sesión consecutiva, llevando al índice DXY hasta niveles de 100.6, máximos no observados desde mayo de 2025.

Agregó que, tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) anunciada ayer, el mercado ya descuenta plenamente una subida de tasas hacia octubre, fortaleciendo al dólar frente a la mayoría de monedas desarrolladas.

El especialista indicó además que el acuerdo provisional firmado entre Estados Unidos e Irán continúa generando optimismo en torno a una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente, escenario que ha contribuido a una caída en los precios del petróleo y favorece el control de la inflación global.

En el ámbito local, Huayta señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa con el conteo de las actas impugnadas y que la diferencia a favor de la candidata Keiko Fujimori se ha ampliado en la etapa final del recuento. Asimismo, destacó que el mercado sigue en medio del período de pago corporativo de impuestos, mientras que los elevados precios del cobre observados en las últimas semanas continúan respaldando el flujo de oferta local de dólares.