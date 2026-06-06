Unas 980 figuritas se requieren para completar el álbum del Mundial 2026, evento deportivo que inicia este 11 de junio. La fiebre por este torneo también se observa en el consumo para llenar el coleccionable elaborado por Panini.

Precios

¿Cuáles son los costos a considerar para llenar el álbum?

El álbum de tapa blanda cuesta S/9,90, la versión en tapa dura, S/49,90; y la de tapa dura dorada, S/99,90.

A ello se suma la compra de paquetes de figuritas. Cada sobre cuesta S/4,20 y contiene 7 figuritas.

Además, existe la opción de adquirir el llamado ‘paquetón’: una caja de 140 sobres por S/420. Esto es unas 980 figuritas.

Por este álbum llegó a haber ofertas como la de Tai Loy, que en la preventa (entre el 1 de abril y 4 de mayo) del coleccionable anunció la posibilidad de realizar pagos hasta por 3 cuotas sin intereses para compras superiores a los S/300.

Hay que mencionar que, según las páginas de las cadenas de retail, estos productos se encuentran agotados en el Perú.

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: precios y dónde comprarlo. (Foto: Panini)

Llenar el álbum, ¿tarea sencilla?

Cabe precisar que con solo un ‘paquetón’ no se llega a completar el álbum de 112 páginas. Esto se debe a que en los sobres pueden aparecer figuritas repetidas de los jugadores de las selecciones mundialistas.

Con ello, distintas personas que llenan estos álbumes han comprado más sobres o han realizado el intercambio de figuritas.

Es así que, como ha informado este Diario, el costo de llenar el álbum en su totalidad puede oscilar entre los S/3.360 y los S/4.200.

De acuerdo con Panini, cada una de las 48 selecciones que participarán en el Mundial tiene un espacio de dos páginas a llenar con 20 ‘stickers’: 18 son los retratos de los jugadores, además de una figurita grupal y una del escudo.

Además, hay 20 figuritas especiales de distinto cromo y donde aparecen determinados jugadores en acción.

Cabe mencionar que Panini realizará una actualización del álbum del Mundial entre junio y julio. Esto contempla un kit de 120 figuritas donde aparecen jugadores convocados al mundial y que no están presentes en el álbum de Panini.

Y es que el álbum fue lanzado a la venta el 5 de mayo. Sin embargo, distintos equipos anunciaron posteriormente su lista de convocados al Mundial 2026.

De acuerdo a un reporte de la consultora brasileña Sport Insider, se muestra que el álbum del Mundial ha ido variando sus precios- considerando el índice de inflación para garantizar una comparación precisa- desde 1998. De hecho, estima que frente al Mundial pasado, el precio se ha incrementado en 13,86% en el valor del coleccionable y de 4,62% en precios del paquete de figuritas, hablando de precios en reales brasileños.

“El hobby se ha vuelto más caro de padres a hijos. El precio del álbum se ha mantenido razonablemente similar pero los cromos de la edición de Qatar 2022 cuestan más del doble que en Francia 1998″, indica.