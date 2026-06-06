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Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Christian Silva

Unas 980 figuritas se requieren para completar el álbum del Mundial 2026, evento deportivo que inicia este 11 de junio. La fiebre por este torneo también se observa en el consumo para llenar el coleccionable elaborado por Panini.