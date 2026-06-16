Resumen

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MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)
MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso el proyecto de ley que propone incorporar S/ 9.596 millones al Presupuesto del Sector Público para 2026, con el objetivo de financiar inversiones estratégicas y asegurar la continuidad de servicios esenciales en todo el país.

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