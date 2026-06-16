El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso el proyecto de ley que propone incorporar S/ 9.596 millones al Presupuesto del Sector Público para 2026, con el objetivo de financiar inversiones estratégicas y asegurar la continuidad de servicios esenciales en todo el país.

Durante su presentación, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que la propuesta se formula en un contexto de fortalecimiento de la economía nacional y mejora de los indicadores fiscales. Precisó que entre enero y abril de 2026 la economía peruana registró un crecimiento de 3,6 %, mientras que en abril la expansión alcanzó el 3,73 %. Asimismo, destacó que la recaudación tributaria aumentó 17,7 % en mayo, el déficit fiscal se redujo a 1,6 % y la inflación mantiene una tendencia descendente.

“Estamos mostrando indicadores que reflejan la fortaleza de la economía y que nos permiten incorporar recursos para atender necesidades de la población. Este crédito suplementario recoge criterios de progresividad, priorización y atención responsable, dentro de los espacios fiscales que hemos generado y sin afectar las metas fiscales ”, sostuvo el ministro.

Según detalló Acuña Namihas, el financiamiento de la propuesta provendrá de tres fuentes: S/ 1.260 millones obtenidos mediante bonos del Tesoro Público, S/ 2.900 millones provenientes de mayores ingresos por recursos ordinarios y S/ 5.436 millones generados por canon, sobrecanon y regalías que serán transferidos a gobiernos regionales y locales.

El ministro explicó que los recursos derivados del canon y sobrecanon responden al mayor dinamismo de la actividad económica, al incremento de la producción y a los mejores precios internacionales, lo que permitirá ampliar el financiamiento de inversiones sin comprometer el equilibrio de las cuentas fiscales.

Del total de recursos administrados por el Gobierno Nacional, el 70 % de los S/ 4.160 millones se destinará a gasto de capital para la ejecución y continuidad de obras públicas, mientras que el 30 % restante servirá para garantizar la prestación de servicios esenciales y atender medidas prioritarias en sectores estratégicos.

Entre las principales intervenciones previstas figuran recursos para educación, orientados al financiamiento de colegios emblemáticos, bonos y mejoras remunerativas para docentes, becas, deuda social del magisterio, nuevas universidades e intervenciones pedagógicas. También se contempla fortalecer la lucha contra la delincuencia y asegurar la operatividad de entidades como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y la Cancillería.

La propuesta también incluye inversiones estratégicas como la continuidad de proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) vinculados a la prevención frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del norte del país. Asimismo, considera financiamiento para hospitales como Lorena, Bernales, Piura, Trujillo y Chota, además de proyectos de agua y saneamiento en los distritos de Comas, Carabayllo y Ventanilla.

En el ámbito regional y local, el crédito suplementario permitirá priorizar la ejecución de 443 caminos vecinales, 37 carreteras departamentales, 391 proyectos de agua y saneamiento, 164 iniciativas de infraestructura educativa, 84 establecimientos de salud y 205 proyectos de riego.

El MEF señaló que la propuesta ha sido elaborada bajo criterios de priorización, progresividad y responsabilidad fiscal, con énfasis en proyectos que presentan mayores niveles de avance físico y financiero, capacidad de ejecución y disponibilidad efectiva de recursos. La finalidad es evitar paralizaciones, acelerar la culminación de obras y garantizar que la inversión pública se traduzca en mejores servicios para la población.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas ciudadanas, garantizar la continuidad de proyectos estratégicos y consolidar una gestión responsable de las finanzas públicas orientada al cierre de brechas y al desarrollo del país.