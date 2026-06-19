Resumen

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El objetivo será articular a entidades financieras, proveedores tecnológicos, inversionistas, startups y especialistas para facilitar el acceso a soluciones concretas para los negocios. Foto: GEC.
El objetivo será articular a entidades financieras, proveedores tecnológicos, inversionistas, startups y especialistas para facilitar el acceso a soluciones concretas para los negocios. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Cofide presentó el Perú Business Fest 2026, una plataforma orientada a acercar herramientas de inteligencia artificial, financiamiento, asesoría especializada y redes de negocio a empresas en crecimiento y startups.

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