Jorge Velarde, presidente Ejecutivo de Cofide, señaló que con esta operación se permitirá movilizar recursos de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales hacia proyectos que cierran brechas y mejoran la calidad de servicios públicos fundamentales. Foto: GEC.
Jorge Velarde, presidente Ejecutivo de Cofide, señaló que con esta operación se permitirá movilizar recursos de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales hacia proyectos que cierran brechas y mejoran la calidad de servicios públicos fundamentales. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Directorio de Cofide, Banco de Desarrollo del Perú, aprobó su participación como inversionista ancla en el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Perú CAF-AM I, un fondo de inversión de oferta privada gestionado por CAF Asset Management Perú (CAF-AM), una subsidiaria de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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