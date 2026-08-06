El Directorio de Cofide, Banco de Desarrollo del Perú, aprobó su participación como inversionista ancla en el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Perú CAF-AM I, un fondo de inversión de oferta privada gestionado por CAF Asset Management Perú (CAF-AM), una subsidiaria de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El fondo tendrá un tamaño objetivo de S/550 millones y prevé concretar el cierre de sus compromisos de inversión durante el segundo semestre de 2026. En su calidad de banco de desarrollo e inversionista ancla, Cofide comprometerá hasta el 20% del capital total del vehículo, con un límite de S/ 110 millones.

La participación temprana de Cofide, que se inició con la suscripción de un Memorando de Entendimiento (MoU) en enero de 2025 para promover la creación del fondo, contribuirá a fortalecer la credibilidad del vehículo y facilitar la incorporación de inversionistas institucionales privados, contribuyendo a completar el levantamiento del capital privado restante para financiar proyectos de infraestructura estratégicos para el desarrollo del país.

Asimismo, la participación en el fondo permitirá a Cofide evaluar oportunidades de coinversión en operaciones estructuradas por el gestor, fortaleciendo su capacidad para canalizar recursos hacia proyectos que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura, tales como establecimientos educativos, hospitales, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros, desarrollados bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este vehículo constituye además una nueva alternativa para canalizar recursos institucionales de largo plazo hacia proyectos con elevados estándares técnicos, financieros y de sostenibilidad.

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“Con esta operación contribuimos a viabilizar el lanzamiento de un fondo de deuda privada para infraestructura que permitirá movilizar recursos de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales hacia proyectos que cierran brechas y mejoran la calidad de servicios públicos fundamentales. El trabajo conjunto con CAF y CAF Asset Management impulsa una nueva plataforma de financiamiento de infraestructura en moneda local, fortalece el mercado peruano de fondos de inversión y amplía las fuentes de financiamiento de largo plazo para el desarrollo del país”, señaló Jorge Velarde, presidente Ejecutivo de Cofide.

Este nuevo compromiso complementa el Programa de Inversión en Fondos de Cofide, aprobado en 2025 por hasta US$100 millones, y se suma a la inversión realizada a inicios de este año en el fondo de private equity Unión por la Infraestructura (UPI), administrado por Credicorp Capital y SURA Investments, donde Cofide también participó como inversionista ancla.