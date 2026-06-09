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Indecopi ordenó a la empresa reembolsar el dinero correspondiente a los beneficios no brindados a 42 consumidores afectados, en un plazo de 15 días hábiles.
Indecopi ordenó a la empresa reembolsar el dinero correspondiente a los beneficios no brindados a 42 consumidores afectados, en un plazo de 15 días hábiles.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
Por Redacción EC

La empresa organizadora del Meet & Greet previo al partido amistoso entre Inter Miami y Universitario deberá devolver parte del dinero a los consumidores que pagaron por conocer a Lionel Messi, luego de que el Indecopi determinara que el servicio no se brindó en las condiciones ofrecidas.

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