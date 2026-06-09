La empresa organizadora del Meet & Greet previo al partido amistoso entre Inter Miami y Universitario deberá devolver parte del dinero a los consumidores que pagaron por conocer a Lionel Messi, luego de que el Indecopi determinara que el servicio no se brindó en las condiciones ofrecidas.

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 sancionó a la empresa Sound Music Entertainment S.A.C. y a su gerente general con multas que suman 50,94 UIT por incumplimientos vinculados al evento realizado en enero del 2025.

Como medida correctiva, el Indecopi ordenó a la empresa reembolsar el dinero correspondiente a los beneficios no brindados a 42 consumidores afectados, en un plazo de 15 días hábiles. La resolución quedó firme al no haber sido apelada.

Según el organismo, aunque inicialmente la publicidad señalaba que participarían algunos jugadores del Inter Miami, declaraciones públicas realizadas antes del evento confirmaron la presencia de Lionel Messi, lo que influyó en la decisión de compra de los asistentes.

Sin embargo, el día de la actividad, los consumidores fueron informados recién en el lugar de que el astro argentino no participaría en el encuentro con los aficionados. El Indecopi concluyó que esta situación no fue comunicada oportunamente a quienes habían adquirido las entradas.

La investigación también determinó que la empresa incumplió otros compromisos ofrecidos dentro de la experiencia. Entre ellos, no brindar la cena incluida en el paquete contratado, reemplazándola por un servicio de coffee break, además de no informar con anticipación el horario del Meet & Greet.

Asimismo, la Comisión verificó que la organizadora no efectuó la devolución proporcional del valor de las entradas a todos los consumidores afectados pese a que el servicio se desarrolló de manera distinta a la ofrecida.

Por estos hechos, Sound Music Entertainment S.A.C. recibió multas por 35,47 UIT, mientras que su gerente general, Jahyr Andre Prada Whiltimbury, fue sancionado con 15,47 UIT por no adoptar las medidas necesarias para evitar los incumplimientos detectados.

El caso está relacionado con el evento denominado “Duelo Apuesta Total: Inter Miami CF vs. Universitario”, realizado en Lima en enero de 2025, que generó gran expectativa entre los aficionados por la posibilidad de interactuar con el campeón del mundo argentino.