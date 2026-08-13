El universo anime vuelve a paralizarse con la llegada de una nueva entrega de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”. Tras los intensos giros políticos y las crecientes conspiraciones en los Estados Occidentales, Rimuru Tempest y sus aliados enfrentan un momento crucial en su camino por consolidar la paz de Tempest.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobre la fecha, horarios confirmados, plataforma oficial de streaming y qué aspectos de la trama deberás seguir de cerca.

¿A qué hora se estrena el capítulo 18 de la Temporada 4 de “That Time I Got Reincarnated as a Slime”?

El episodio estará disponible en formato simulcast (estreno simultáneo con Japón) a lo largo de este viernes 14 de agosto de 2026. Los horarios de emisión según la región geográfica son los siguientes:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 9:00 AM

9:00 AM Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Hora peninsular)

¿Dónde ver online el capítulo 18 de la Temporada 4?

La plataforma oficial con los derechos de distribución en simuldub y subtitulado para Latinoamérica, España y Norteamérica es Crunchyroll.

Para disfrutar del capítulo en calidad HD / 4K y sin interrupciones el mismo día de su lanzamiento, se requiere una suscripción activa (planes Fan o Mega Fan). El episodio estará disponible tanto en su idioma original en japonés con subtítulos en español como en sus opciones con doblaje a medida que se actualice el catálogo.

Lista de personajes

Rimuru Tempest: El líder supremo y Slime transformado en Rey Demonio.

Veldora Tempest: El Dragón de la Tormenta y fiel aliado.

Benimaru: El comandante militar de las fuerzas de Tempest.

Shuna: Encargada de la producción y logística (y mano derecha de Rimuru).

Shion: La guardaespaldas personal con una fuerza devastadora.

Diablo: El demonio primigenio cuya lealtad a Rimuru no conoce límites.

Milim Nava: La poderosa Rey Demonio y mejor amiga de Rimuru.

De qué trata la Temporada 4

Esta entrega se centra en el Arco del Consejo de las Naciones, donde la narrativa pasa de la supervivencia pura a la construcción de una estructura geopolítica sólida. Veremos cómo Tempest interactúa con las naciones humanas a gran escala y cómo Rimuru maneja las intrigas de la Iglesia Santa Occidental. La acción no faltará, pero el ingenio político será la clave de esta temporada.

Tráiler oficial de la Temporada 4

Ficha técnica