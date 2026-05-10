En el marco del Día de la Madre, Cristian Rivero compartió un tierno y emotivo mensaje a su madre, hermana y esposa Gianella Neyra. A través de sus redes sociales, el conductor no dejo pasar este día especial y subió un carrusel de fotos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el exconductor de “Yo soy” compartió un carrusel de fotografías de las mujeres más importante de su vida y acompañó su post con unas frases que destaca a cada una de ellas.

“Mi primera versión de amor”, “La que construyó un hogar sin que me diera cuenta” y “Mi hermana, que pasó ser mi mundo, a crear su propio mundo”, son las frases que escribió como leyenda de las fotografías que compartió.

Asimismo, recordó el papel fundamental de su mamá, el vínculo que mantuvo con su hermana durante la infancia y su admiración por su esposa Gianella Neyra.

“Tanto que agradecerles: mi mamá, quien me trajo al mundo; mi hermana, que cuando era chiquita era mi mundo, pero ya se casó, así que ya fue; y Giane, quien ha creado un mundo increíble para compartir con nuestros hijos”, escribió. “Para ellas y para todas las madres. ¡Feliz día!”, agregó.

Cabe recordar, que Cristian Rivero también hizo una publicación por el cumpleaños de su esposa Gianella Neyra, quién cumplió años el pasado 3 de mayo. Con este tipo de mensajes y publicaciones, el también actor demuestra que sigue enamorado de la actriz en más de doce años de relación.

Cristian Rivero comparte emotivo mensaje para celebrar el Día de la Madre. (Foto: Instagram: @_cristianrivero)

“Celebro tu energía, tu curiosidad, tu riesgo para siempre hacer algo que te rete, tu ser madre, tu ser pareja, cómplice en los momentos bonitos, compañera y soporte en los difíciles. Que la vida te permita vivirla hasta que te alcance la energía ósea eternamente”, expresó Rivero en su emotivo mensaje.