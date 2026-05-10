Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cristian Rivero comparte emotivo mensaje para celebrar el Día de la Madre. (Foto: Instagram: @_cristianrivero)
Cristian Rivero comparte emotivo mensaje para celebrar el Día de la Madre. (Foto: Instagram: @_cristianrivero)
Por Redacción EC

En el marco del Día de la Madre, Cristian Rivero compartió un tierno y emotivo mensaje a su madre, hermana y esposa Gianella Neyra. A través de sus redes sociales, el conductor no dejo pasar este día especial y subió un carrusel de fotos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.