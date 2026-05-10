La conductora y exintegrante de “América Kids”, Valeria Flórez, conmovió a sus seguidores al sincerarse sobre el profundo cambio que experimentó desde que se convirtió en madre. Durante una reciente emisión del programa “Un Día en el Mall”, la también modelo no pudo contener las lágrimas al recordar esta nueva etapa de su vida.

“Ser mamá es una experiencia completamente diferente, no lo vas a entender hasta que realmente lo eres y tienes a tu hija frente y es tan hermoso, porque todo vale la pena. Es el trabajo más agotador de la vida, pero también el más gratificante”, comentó Valeria.

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“Cada vez que hablo de mi hija o veo algo de ella, solo lloro. Pero son lágrimas de felicidad porque estoy viviendo la etapa más hermosa de mi vida”, comentó la modelo, quien además destacó el apoyo incondicional de su esposo, Andrés.

Valeria Flórez se conmueve al hablar sobre cómo la maternidad transformó su vida. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

Además, agregó que la llegada de su hija transformó completamente su manera de ver el mundo y, sobre todo, la relación que mantiene con su propia madre. “Desde que soy madre entiendo cada cosa que ha hecho mi mamá por nosotras y lo aprecio demasiado”, expresó emocionada al recordar el esfuerzo de su madre.

En medio de la entrevista, Valeria Flórez aseguró que esta experiencia le permitió valorar aún más a su familia y replantear sus prioridades personales y profesionales.

La también exreina de belleza ha compartido en distintas ocasiones algunos momentos de su etapa como madre primeriza junto a su esposo, Andrés Ugarte. En redes sociales, ambos han mostrado la felicidad que viven desde la llegada de su pequeña hija.

Como se recuerda, antes de convertirse en madre, Valeria Flórez ya era conocida por su participación en programas juveniles y certámenes de belleza, además de su trabajo en televisión. Sin embargo, asegura que esta nueva etapa le ha permitido descubrir una versión más madura y emocional de sí misma.