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Valeria Flórez se conmueve al hablar sobre cómo la maternidad transformó su vida. (Foto: Composición / YouTube: Willax Televisión - IG: @valeriaflorezc)
Valeria Flórez se conmueve al hablar sobre cómo la maternidad transformó su vida. (Foto: Composición / YouTube: Willax Televisión - IG: @valeriaflorezc)
Por Redacción EC

La conductora y exintegrante de “América Kids”, Valeria Flórez, conmovió a sus seguidores al sincerarse sobre el profundo cambio que experimentó desde que se convirtió en madre. Durante una reciente emisión del programa “Un Día en el Mall”, la también modelo no pudo contener las lágrimas al recordar esta nueva etapa de su vida.

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