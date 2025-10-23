La modelo y presentadora de televisión peruana, Valeria Flórez, se convirtió en madre por primera vez tras el nacimiento de su hija, Isabella Flórez Ugarte, el pasado 20 de octubre de 2025.

Flórez, quien representó a Perú en el Miss Supranational 2023 y fue coronada Miss Supranational Americas 2023, compartió la noticia del nacimiento mediante su cuenta oficial de Instagram.

Valeria Flórez anunció el nacimiento de su hija, Isabella

En la publicación, Valeria apareció junto a su esposo, el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco, en la camilla del hospital, mirando con felicidad a su recién nacida. La imagen fue acompañada con la fecha del parto: “20.10.2025”.

El nacimiento de Isabella generó una ola de felicitaciones en redes sociales por parte de diversas figuras del espectáculo y el modelaje como las modelos Tatiana Calmell, Camila Escribens, Valeria Piazza.

También se sumaron a las felicitaciones personalidades televisivas como Andrea Arana, Jota Benz, Alessa Wichtel, entre otros. Horas después de haber anunciado el nacimiento de Isabella, Valeria escribió: “Soñando despierta”.

Valeria Flórez, conocida por ser las conductora del programa "Un Día en el Mall" (Willax), había anunciado su embarazo a mediados de mayo de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre.

En aquel momento, la modelo compartió una serie de fotografías que confirmaban la dulce espera de su primer hijo junto a Ugarte Diez Canseco, con quien se casó en noviembre de 2023.

Valeria Flórez y su esposo André Ugarte antes del parto

