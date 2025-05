El actor Halit Ergenç, famoso por encarnar al magnate Onur Aksal en la telenovela ’Las mil y una noches’, fue condenado a un año, diez meses y quince días de prisión por falso testimonio.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia N.º 24 de Estambul en el juicio relacionado con las protestas del Parque Gezi, ocurridas en 2013.

La pena también alcanza a su colega Rıza Kocaoğlu, quien recibió una condena de un año y ocho meses. No obstante, el tribunal suspendió la ejecución de las sentencias, por lo que ninguno de los actores ingresará a prisión de forma inmediata.

Halit Ergenç y Bergüzar Korel fueron los protagonistas de 'Las mil y una noches' (Foto: Kanal D)

¿Por qué fue condenado Halit Ergenç?

Según medios turcos, la causa está ligada al juicio contra Ayşe Barım, representante de actores acusada de incentivar la participación de sus clientes en las protestas del Parque Gezi, consideradas por el gobierno como un intento de desestabilización.

Durante el proceso judicial, Halit Ergenç y Rıza Kocaoğlu declararon como testigos y afirmaron no mantener un vínculo cercano con el activista Memet Ali Alabora, considerado uno de los líderes del movimiento.

Sin embargo, la Fiscalía presentó evidencia, incluyendo registros de llamadas, mensajes de texto y fotografías, que demostrarían múltiples contactos entre los actores y el activista durante los días de las protestas.

Rıza Kocaoğlu también fue sentenciado

¿Qué pruebas hay en su contra?

La Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía detectó al menos doce presuntos contactos entre Ergenç y Alabora en 2013, además de imágenes que los muestran juntos durante las protestas.

Estas pruebas fueron consideradas por la Fiscalía como contradicciones graves con respecto a los testimonios ofrecidos por Ergenç y Kocaoğlu, lo que llevó al tribunal a concluir que ambos incurrieron en perjurio.

La defensa de Halit Ergenç: “No mentí”

Durante la audiencia, Ergenç rechazó las acusaciones: “Mi declaración fue como testigo. No mentí. No me preguntaron si los conocía o no. Respondí todo lo que me preguntaron”, declaró el actor ante el juez.

También criticó la difusión de imágenes tomadas durante las protestas, alegando que no prueban una relación directa con los involucrados. Ante la condena, preguntó al magistrado: “¿Entonces mentí?”. A lo que el juez respondió que podía apelar la decisión.

Suspensión de la pena y posibilidad de apelación

Aunque la sentencia es firme en primera instancia, el tribunal decidió aplazar su ejecución debido a que los acusados no poseen antecedentes penales y mantuvieron una conducta respetuosa durante el proceso.

Si ambos cumplen con las condiciones del fallo y no cometen nuevos delitos durante el período de prueba, no deberán cumplir la condena en prisión. Los abogados ya adelantaron que apelarán el fallo.

El contexto del caso

Las protestas del Parque Gezi se iniciaron en 2013 como una manifestación ambientalista contra la tala de árboles en la plaza Taksim de Estambul, pero derivaron en un movimiento nacional contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Varios artistas, entre ellos Halit Ergenç y su esposa, la actriz Bergüzar Korel (Scheherezade en 'Las mil y una noches’), participaron públicamente en apoyo a las manifestaciones.

Sectores internacionales señalan que el caso podría formar parte de una persecución política contra artistas que expresaron su disidencia con el gobierno turco.

Halit Ergenç en ‘Las Mil y una Noches’

Halit Ergenç alcanzó fama internacional entre 2006 y 2009 gracias a su papel de Onur Aksal en 'Las mil y una noches’ (LMN), éxito global que lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca.

Más tarde consolidó su carrera al interpretar al sultán Suleimán en 'El Sultán’, una de las series históricas más vistas fuera de Turquía.

Actualmente continúa activo en la industria audiovisual y está casado desde 2009 con la actriz Bergüzar Korel, coprotagonista de LMN, con quien tiene tres hijos. La telenovela llegó a Perú en febrero de 2015, cuando fue estrenada por Latina TV.