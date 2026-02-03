Por Alfonso Rivadeneyra García

Va a cumplir dos años, pero parece que hubiesen sido más. La obra teatral La Tribuestrenará su nueva temporada. Desde su lanzamiento a mediados del 2024 la puesta en escena escrita por Ítalo Cordano, quien la dirigió junto a Bruno Ascenzo, cosechó sin demora el aprecio del público. Las funciones continuaron y ahora estará en el Teatro Claretiano, asegura la productora, por última vez.

Actuar para teatro y cine no es lo mismo. Alejandra Guerra, actriz de “La tribu”, explica por qué
Teatro

Actuar para teatro y cine no es lo mismo. Alejandra Guerra, actriz de “La tribu”, explica por qué

“La niñita querida”, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú
Teatro

“La niñita querida”, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

FAE Lima celebra su décimo aniversario con lo mejor del teatro peruano e internacional
Teatro

FAE Lima celebra su décimo aniversario con lo mejor del teatro peruano e internacional