Un grupo de 30 bailarines profesionales y seguidores del artista Michael Jackson realizaron una intervención coreográfica en el cruce de las avenidas Javier Prado y Rivera Navarrete, en el distrito de San Isidro.

La acción, ejecutada como flashmob, sorprendió a peatones y conductores que transitaban por una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

Los integrantes del colectivo, que incluyó a miembros del club de fans oficial, interpretaron la canción "Beat It" y recrearon movimientos técnicos característicos del intérprete, como el moonwalk.

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El despliegue tuvo como objetivo generar expectativa ante el próximo lanzamiento de la película biográfica titulada "Michael", que llegará a la cartelera nacional el próximo 23 de abril.

El largometraje estará disponible en diversos formatos tecnológicos, entre los que destacan IMAX, 4DX, XD y Xtreme, además de contar con sistemas de movimiento en butacas DBox.

La distribución en las salas peruanas contempla tanto versiones en idioma original con subtítulos como versiones dobladas al español.