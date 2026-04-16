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Los integrantes del colectivo, que incluyó a miembros del club de fans oficial, interpretaron la canción 'Beat It' | Foto: Instagram (Captura) / Difusión / Composición EC
Los integrantes del colectivo, que incluyó a miembros del club de fans oficial, interpretaron la canción 'Beat It' | Foto: Instagram (Captura) / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Un grupo de 30 bailarines profesionales y seguidores del artista Michael Jackson realizaron una intervención coreográfica en el cruce de las avenidas Javier Prado y Rivera Navarrete, en el distrito de San Isidro.

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