Hay un momento, repetido en distintos testimonios sobre Michael Jackson, en el que la presencia de su padre llena la habitación antes de que diga una sola palabra. Joe Jackson no necesitaba gritar para imponer control sobre su hijo de 5 años, cantante de “The Jackson 5” en 1975. El niño que alguna vez lideró la banda familiar siempre supo que separarse no sería un simple gesto de independencia, sino una ruptura que golpearía al patriarcado. Esa tensión es la coartada perfecta para que la película “Michael”, la primera biopic oficial sobre el Rey del Pop, impulse el drama y, de paso, esquive hablar de algunos temas.

La producción, respaldada por el patrimonio de la familia Jackson, utiliza todo su catálogo para reconstruir a la estrella que redefinió la cultura pop. En el papel protagónico está Jaafar Jackson, el sobrino del cantante, cuyo parecido se mimetiza de forma casi surreal con la memoria en gestos, cadencia y la voz de su tío. Tanto él como Juliano Valdi, quien interpreta su versión de niño, cantan en la película, aunque en este último caso la voz se mezcla con la del rey original.

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Puede ser la película más esperada de la primera mitad del año. La mano creativa detrás de “Michael”, Fuqua —conocido por “El justiciero” y “Día de entrenamiento”—, aborda un proyecto musical que se impone a los personajes principales. En este caso, se trata de la familia Jackson: el cantante y sus padres, Joe y Katherine, interpretados por Nia Long y Colman Domingo, y sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, interpretados en su versión adulta por Joseph David-Jones, Rhyan Hill, Jamal R. Henderson y Tre Horton. La excepción es Randy Jackson, el hermano menor, que no tendrá un papel en la cinta.

Un grupo de bailarines y fans de Michael Jackson interpretaron la canción "Beat It" en las calles de Lima, a propósito del biopic del cantante que se estrena el 23 de abril en cines. (Foto: Instagram (Captura) / Difusión / Composición EC)

Domingo encarna a un padre rígido que ni Fuqua ni la familia Jackson podían ocultar en este biopic, dado que es de interés público la forma en que expuso a sus hijos a la fama desde niños. Por su parte, Miles Teller aparece como John Branca, el abogado que más tarde sería una figura clave en la administración del legado de Michael. En tanto, sus representantes más polémicos se verán reflejados en Kendrick Sampson, como Quincy Jones, y Michael Andrew Baker, como un ejecutivo sin nombre propio pero que alude a Frank DiLeo.

Jaafar Jackson carga con el peso de la decisión de Michael de separarse de su familia. Los fanáticos se emocionaron al escuchar cantar al actor en el avance de la película, que se divide musicalmente entre sus inicios, con “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, y una segunda parte más cuesta arriba, donde tiene protagonismo “Billie Jean”, canción del histórico álbum “Thriller”.

Antes, algunos intentos en cine y televisión quisieron contar fragmentos de la vida del cantante en su etapa adulta. Estuvo Jason Weaver en “La familia Jackson: Un sueño americano” (1992) y Navi en “Michael Jackson: Searching for Neverland”.

Más allá de Michael

Michael Jackson sale del Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara después de que se leyera el veredicto en su caso de abuso de menores el 13 de junio de 2005 en Santa María, California. (Foto de KEVORK DJANSEZIAN / POOL / AFP) / KEVORK DJANSEZIAN

Muchos se preguntan qué Michael llegará a la pantalla, más allá del carisma, y si su historia incluirá los capítulos más complejos de su vida adulta. En 2005 fue juzgado por abuso de menores y absuelto, pero el caso dejó testimonios e imágenes que aún pesan sobre su legado: informes con material de menores desnudos y su propia admisión de haber compartido su cama con niños en Neverland, lo que desató el escrutinio público.

La película no coloca estas controversias en el centro. Prefiere detenerse antes, en su recorrido musical, previo a que las acusaciones marcaran su imagen pública. La familia apuesta por mostrar la otra cara: el niño formado bajo un padre autoritario y el artista de creatividad desbordante. Aun así, la figura adulta permanece rodeada de preguntas sin resolver, como un mito que nunca muere.