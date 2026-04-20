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Es el debut en cine de Jaafar Jackson, hijo de la hermana del cantante, Jermaine Jackson, en la película sobre la historia de su tío, "Michael". (Foto: Lionsgate)
Es el debut en cine de Jaafar Jackson, hijo de la hermana del cantante, Jermaine Jackson, en la película sobre la historia de su tío, "Michael". (Foto: Lionsgate)
Por Leslie A. Galván

Hay un momento, repetido en distintos testimonios sobre Michael Jackson, en el que la presencia de su padre llena la habitación antes de que diga una sola palabra. Joe Jackson no necesitaba gritar para imponer control sobre su hijo de 5 años, cantante de “The Jackson 5” en 1975. El niño que alguna vez lideró la banda familiar siempre supo que separarse no sería un simple gesto de independencia, sino una ruptura que golpearía al patriarcado. Esa tensión es la coartada perfecta para que la película “Michael”, la primera biopic oficial sobre el Rey del Pop, impulse el drama y, de paso, esquive hablar de algunos temas.

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