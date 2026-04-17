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Gabriela Villanueva, ganadora de “Yo soy” presenta el tributo al ‘Rey del pop’ más grande del Perú. (Foto: Difusión)
Gabriela Villanueva, ganadora de “Yo soy” presenta el tributo al ‘Rey del pop’ más grande del Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El legado de Michael Jackson volverá a cobrar vida en Lima gracias a su imitadora peruana Gabriela Villanueva, quién ofrecerá un espectáculo el próximo viernes 8 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La ganadora del concurso de imitación “Yo soy” presentará el tributo más grande del ‘Rey del pop’ en Perú.

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