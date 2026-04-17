El legado de Michael Jackson volverá a cobrar vida en Lima gracias a su imitadora peruana Gabriela Villanueva, quién ofrecerá un espectáculo el próximo viernes 8 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La ganadora del concurso de imitación “Yo soy” presentará el tributo más grande del ‘Rey del pop’ en Perú.

Gabriela Villanueva, reconocida por su impecable e impactante caracterización de Michael Jackson y ganadora del concurso de imitación “Yo soy” (2025) presentará un tributo integral llamado “Bad World Tour”, la primera gira en solitario que consagró al Rey del Pop como una leyenda global.

Este espectáculo será más que un concierto, ya que los asistentes vivirán una recreación meticulosa de la gira que rompió récords a finales de los 80.

Ganadora de “Yo soy” presenta el tributo al ‘Rey del pop’ más grande del Perú. (Foto: Difusión)

Con coreografías fieles a las originales, efectos visuales de última generación y un diseño sonoro pensado para replicar la atmósfera de los grandes estadios, promete ser uno de los espectáculos más grandes del Perú.

Asimismo, utilizarán vestuarios que recrean con exactitud los trajes usados por Michael Jackson entre 1987 y 1988, junto a un repertorio que incluye clásicos como “Bad”, “Smooth Criminal” y “Man in the Mirror”.

La producción está a cargo de Brilla América Espectáculos, empresa que impulsa este megaproyecto con el objetivo de posicionar el talento nacional en escenarios de alta exigencia.

Ganadora de “Yo soy” presenta el tributo al ‘Rey del pop’ más grande del Perú. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que este evento marca un precedente histórico en la escena del entretenimiento local: es la primera vez que un artista salido de las filas del programa “Yo soy” se presenta en solitario en dicho escenario.