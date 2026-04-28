La nueva película sobre el cantante Michael Jackson ha vuelto a poner sobre la mesa una condición que durante años generó dudas, rumores y hasta teorías: el vitiligo. Esta enfermedad, que el propio “Rey del Pop” confirmó en vida, fue la verdadera razón detrás del cambio en su apariencia.

Pero más allá del caso del “Rey del Pop”, se trata de una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que sigue siendo poco comprendida.

¿Qué es el vitiligo?

Según Mayo Clinic, el vitiligo es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca por error a las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel.

Como resultado, aparecen manchas blancas irregulares que pueden extenderse por distintas partes del cuerpo, especialmente en el rostro, manos, brazos y zonas alrededor de los ojos o la boca. En muchos casos, estas manchas aparecen de forma simétrica.

Aunque no es contagioso ni provoca dolor físico, su impacto va mucho más allá de lo visible.

Michael Jackson explicó que su cambio de piel se debía al vitiligo y no a tratamientos para aclararla. | Foto por HECTOR MATA / AFP

El vitíligo, una enfermedad con impacto psicológico

Expertos como el médico británico Dev Patel señalaron a Daily Mail que el vitiligo suele ser visto como un problema meramente estético, pero la realidad es distinta.

Para muchas personas, puede afectar seriamente la autoestima, la confianza y la forma en que se relacionan con los demás. La piel forma parte central de la identidad, y cuando cambia de manera impredecible, puede generar inseguridad, ansiedad o incluso depresión.

¿Por qué cambió el color de piel de Michael Jackson?

Durante años, circularon rumores de que Michael Jackson había aclarado su piel de forma intencional. Sin embargo, la realidad es que vivía con vitiligo desde mediados de los años 80.

El artista habló públicamente sobre su diagnóstico en 1993. Las primeras manchas aparecieron en sus manos, lo que lo llevó a usar su icónico guante blanco para disimularlas.

Con el tiempo, la pérdida de pigmentación avanzó hacia el rostro, pecho y brazos. Para unificar el tono de su piel, recurrió a maquillaje y tratamientos despigmentantes.

Tras su fallecimiento en 2009, su autopsia confirmó que padecía vitiligo, además de lupus, otra enfermedad autoinmune.

¿A quién afecta el vitiligo?

El vitiligo es más común de lo que muchos creen. Se estima que afecta a aproximadamente 1 de cada 100 personas en el mundo.

Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente antes de los 30 años. Afecta por igual a todos los grupos étnicos, aunque es más visible en personas con piel más oscura.

Las causas exactas no siempre están claras, pero se cree que influyen factores genéticos y desencadenantes como el estrés, enfermedades, quemaduras solares o traumatismos en la piel.

Un punto importante: no es contagioso ni es consecuencia de algo que haya hecho la persona.

Vivir con vitiligo

Quienes viven con esta condición suelen enfrentar miradas, preguntas incómodas o incluso situaciones de rechazo. Por eso, muchas personas optan por cubrir las manchas con maquillaje o ropa.

Sin embargo, la percepción está cambiando. Figuras públicas como la modelo Winnie Harlow han ayudado a visibilizar el vitiligo, promoviendo la aceptación y rompiendo estigmas.

La modelo Winnie Harlow ha visibilizado el vitiligo en la industria de la moda. | Foto por LOIC VENANCE / AFP

¿Tiene tratamiento el vitiligo?

Actualmente, el vitiligo no tiene cura. Durante años, las opciones se han limitado a cremas, maquillaje, terapias con luz y tratamientos con esteroides.

No obstante, hay avances recientes que abren nuevas posibilidades. Aunque no funciona en todos los casos y sus resultados pueden variar, representa un paso importante hacia tratamientos más efectivos.

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