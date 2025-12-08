Tilsa Lozano volvió a hablar de su pasado en “El valor de la verdad” y respondió algunas preguntas vinculadas al exfutbolista Juan Manuel Vargas. Según dijo, se arrepiente de haber sido enamorada del ‘Loco’ y aseguró que hoy en día no aceptaría las condiciones que tuvo en esa relación.

Tilsa Lozano confesó en el sillón rojo que ella no es de las personas que se arrepiente de las cosas que ha hecho en el pasado: sin embargo, asume su responsabilidad y asegura que le llegó su karma por sus acciones.

“Yo soy de las personas que no me arrepiento, creo que cada decisión que tomamos en la vida nos va puliendo, pero hoy a mis 42 años, siendo una espectadora de mi vida, no tomaría las mismas decisiones, no creería los mismos ‘floros’, no aceptaría los mismos códigos”, dijo.

Tilsa Lozano se arrepiente de su relación con Juan Manuel Vargas. (Foto: Captura de video)

“La Tilsa de hoy no estaría en la misma situación, pensaría más las cosas… El amor en esa época era adrenalina, era llorar”, agregó.

Asimismo, Tilsa Lozano reconoció que, con el pasar de los años, pagó el karma de la relación que mantuvo con Juan Manuel Vargas, pese a que él estaba casado y tenía hijos.

“Fui una pelotu..., pero a mí me da pena la Tilsa de esa época y todos los involucrados porque no lo pasamos bien. Sí pagué mi karma y lo pagué multiplicado… ¿Lo has visto? Decir si está churro está de más. Él está con su familia, está feliz, en otra vida, esa historia no existe", puntualizó.