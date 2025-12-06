El valor de la verdad con Tilsa Lozano | Últimas noticias de su presentación en el sillón rojo
"Yo creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas", se le escucha decir a Tilsa Lozano, visiblemente afectada.
En el avance del programa compartido en YouTube se aprecia que Tilsa también volverá a referirse al romance que tuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas.
“ Tilsa Lozano vuelve a abrir su verdad en el sillón rojo. Revelará la verdad sobre sus romances polémicos, rupturas y nombres que todos recuerdan… Ella ha vivido lo que muchos sueñan, lo que muchos critican… y lo que pocos se animan a confesar”, se lee en el adelanto del programa.
También podrás sintonizar el programa en vivo en el canal de YouTube de ‘El valor de la verdad’.
La presentación de Tilsa Lozano en el programa que conduce Beto Ortiz será emitida este domingo 7 de diciembre, a las 10 p.m., en la señal de Panamericana TV.
Tilsa Lozano retorna a ‘El valor de la verdad’ después de 12 años para contar detalles poco conocidos de su vida personal. Se espera que la actual conductora de TV revele aspectos de su día a día tras divorciarse de Jackson Mora.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Tilsa Lozano posa con Beto Ortiz durante su presentación en 'El valor de la verdad' | Foto: Instagram