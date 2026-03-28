Lucía de la Cruz, cuyo nombre completo es Lucía Magdalena de la Cruz Cuya, es una de las figuras más emblemáticas de la música peruana. Con más de seis décadas de trayectoria, la intérprete criolla cuenta con reconocidos temas como “Quiero que estés conmigo”, “Yo perdí el corazón” y “Perdóname”, entre otros. En el ámbito personal, su vida ha estado marcada por diversos romances y matrimonios dentro de la farándula peruana, destacando su mediática relación con Luisito Caycho, que en su momento generó gran atención por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, en los últimos días, la cantante criolla ha generado gran preocupación entre sus seguidores debido a que fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por una complicación relacionada con la diabetes. De esta manera, con el objetivo de aclarar ciertas especulaciones que han venido surgiendo en las últimas horas, la manager Rosa Gonzales se refirió al estado de salud de la ‘Reina de los Festivales’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LA MANAGER DE LUCÍA DE LA CRUZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

En una entrevista para Trome, Rosa Gonzales, manager de Lucía de la Cruz, señaló que la cantante ingresó al hospital María Auxiliadora el último 25 de marzo debido a una severa infección que causó que se le suba la presión, por lo que, según ella, entró en coma por aproximadamente 10 minutos. Frente a esta situación, la representante indicó que los especialistas trabajan en estabilizar la presión de la cantante de 72 años con el fin de disminuir la fiebre; sin embargo, no descartó que se le coloque un catéter. Asimismo, instó a sus seguidores elevar una oración por la salud y bienestar de la querida artista nacional.

“Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba. Está en estos momentos controlada, está dormida para estabilizar su presión y bajar la fiebre, le van a poner el catéter. Si fuera necesario movilizarla a otro establecimiento de salud, se hará, pero ahorita está controlada. Solo pedimos sus oraciones y les agradecemos a todos por el cariño que siempre le han manifestado a nuestra querida Lucía, su familia se los agradece”, contó Gonzales.

HIJA DE LUCÍA DE LA CRUZ SE PRONUNCIA SOBRE LA SALUD DE SU MADRE

Luego de que varios medios de comunicación informaran el último 25 de marzo que Lucía de la Cruz había sido ingresada a un centro de salud por complicaciones, el Hospital María Auxiliadora emitió un comunicado en el que confirma que la cantante peruana ingresó al nosocomio a las 9:40 a. m., siendo atendida en la unidad de trauma shock. De hecho, informaron que la reconocida artista viene siendo atendida a través del Seguro Integral de Salud (SIS), con el objetivo de asegurar la cobertura total de su tratamiento. De esta manera, en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, la hija de la criolla, Enhit Wong, afirmó que su madre sufrió una leve infección que se complicó con la diabetes, descartando así que se encuentre en UCI o que haya sufrido un derrame cerebral, como se ha venido especulando en las últimas horas.

Asimismo, cuestionó que algunas personas hayan puesto en una situación crítica la salud de la intérprete de “Yo perdí el corazón” y expresó su esperanza de que su madre sea dada de alta en las próximas horas, lo cual será informado oportunamente a los medios. “Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado porque mi mamá, como todos saben, es diabética, pero Lucía no está entubada. Lucía no tiene nada de lo que le están diciendo a ustedes. Tengo que esperar el diagnóstico y si el médico me dice que nos la podemos llevar, nos la llevaremos y ya les informaremos”, contó Enhit.