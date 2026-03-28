Por Redacción EC

Lucía de la Cruz, cuyo nombre completo es Lucía Magdalena de la Cruz Cuya, es una de las figuras más emblemáticas de la música peruana. Con más de seis décadas de trayectoria, la intérprete criolla cuenta con reconocidos temas como “Quiero que estés conmigo”, “Yo perdí el corazón” y “Perdóname”, entre otros. En el ámbito personal, su vida ha estado marcada por diversos romances y matrimonios dentro de la farándula peruana, destacando su mediática relación con Luisito Caycho, que en su momento generó gran atención por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, en los últimos días, la cantante criolla ha generado gran preocupación entre sus seguidores debido a que fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por una complicación relacionada con la diabetes. De esta manera, con el objetivo de aclarar ciertas especulaciones que han venido surgiendo en las últimas horas, la manager Rosa Gonzales se refirió al estado de salud de la ‘Reina de los Festivales’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.