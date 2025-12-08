Luego de varios años, Tilsa Lozano regresó al sillón rojo de “El valor de la verdad” para responder diversas preguntas sobre su vida y su pasado. En su reciente participación en el programa de Beto Ortiz, la modelo respondió sobre sus exparejas Juan Manuel Vargas, Jackson Mora y hasta su romance de adolescente con Yaco Eskenazi.
La también conductora de televisión no tuvo reparos en responder abiertamente sobre sus errores del pasado, reconociendo como tal su relación con Juan Manuel Vargas, el futbolista apodado ‘Loco’, con quien mantuvo un romance mientras él estaba casado y tenía hijos.
“Yo soy de las personas que no me arrepiento, creo que cada decisión que tomamos en la vida nos va puliendo, pero hoy a mis 42 años, siendo una espectadora de mi vida, no tomaría las mismas decisiones, no creería los mismos ‘floros’, no aceptaría los mismos códigos”, dijo.
“La Tilsa de hoy no estaría en la misma situación, pensaría más las cosas… El amor en esa época era adrenalina, era llorar”, agregó.
Asimismo, Tilsa Lozano también reconoció que vivió un romance adolescente con Yaco Eskenazi, cuando ambos eran menores de edad. Según dijo, le guarda mucho cariño al exintegrante de “Esto es guerra”.
Por si fuera poco, la modelo habló también sobre los episodios de violencia que vivió durante su juventud, recordando cuando le quemaron el rostro con un cigarrillo y cómo fue secuestrada.
¿Cuántas preguntas respondió Tilsa Lozano?
En esta edición, Tilsa Lozano respondió tan solo 10 preguntas de “El valor de la verdad”, ya que su participación se dividió en dos partes. La segunda entrega de la entrevista se emitirá el próximo domingo 14 de diciembre.
