La llegada del grupo surcoreano a Lima en octubre del 2026 no solo marca un hito cultural para sus fanáticas peruanas (Foto: AFP)
La llegada del grupo surcoreano a Lima en octubre del 2026 no solo marca un hito cultural para sus fanáticas peruanas (Foto: AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

La banda surcoreana BTS desembarcó este martes en Los Ángeles con la marea sonora de ‘Arirang’, en la última parada de su recorrido por Estados Unidos y en una ciudad que se ha convertido en una especie de segunda casa para el grupo.

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