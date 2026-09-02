La banda surcoreana BTS desembarcó este martes en Los Ángeles con la marea sonora de ‘Arirang’, en la última parada de su recorrido por Estados Unidos y en una ciudad que se ha convertido en una especie de segunda casa para el grupo.

Miles de seguidores del fenómeno del k-pop colmaron el SoFi Stadium, recinto con capacidad para 70.000 espectadores ubicado en Inglewood, para disfrutar del primero de los cuatro conciertos programados en Los Ángeles. Todos los espectáculos tienen las entradas agotadas.

La formación integrada por RM, Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope y Jung Kook abrió el esperado concierto con ‘Hooligan’, tema coescrito y coproducido por el español El Guincho para el décimo trabajo de estudio de la agrupación, ‘Arirang’.

El espectáculo recorrió durante aproximadamente dos horas una trayectoria que incluye algunos de los mayores éxitos de BTS, desde ‘Dynamite’ hasta ‘MIC Drop’.

Los asistentes acompañaron cada canción a pleno pulmón mientras los integrantes se desplazaban por un escenario circular y varias pasarelas extendidas por el recinto, una puesta en escena que permitió al grupo acercarse prácticamente a todos los sectores del estadio.

“Estoy sin palabras, me siento como en casa cada vez que venimos a Los Ángeles”, dijo RM, líder de BTS, durante el recital mientras los integrantes tomaban asiento en una plataforma giratoria para conectar con el público.

El furor por el regreso del grupo también se hizo evidente desde los primeros días de la semana. Decenas de seguidores se congregaron en los alrededores del estadio para adquirir productos oficiales y artículos exclusivos de la banda.

BTS descarta competir en los Premios Grammy 2027 y explica sus motivos. (Foto: EFE)

Los Ángeles, una ciudad clave para la historia de BTS

La relación entre BTS y Los Ángeles va mucho más allá de sus grandes conciertos. La ciudad ha desempeñado un papel importante en la evolución artística y profesional de sus integrantes.

Además de albergar a una de las mayores comunidades coreanas fuera de Corea del Sur, la metrópolis estadounidense se convirtió en un espacio de aprendizaje y experimentación para el grupo durante sus primeros años.

El propio ‘Arirang’ comenzó a tomar forma durante una estancia de dos meses en Los Ángeles, donde los integrantes se sumergieron en el proceso creativo del álbum que marcó su regreso a los escenarios después de la pausa relacionada con el servicio militar.

Uno de los integrantes que mantiene una relación especialmente estrecha con la ciudad es Jung Kook, quien viajó a Los Ángeles en el verano de 2012, cuando tenía apenas 14 años, para entrenar en academias de baile.

Dos años después, ya como grupo y todavía con un presupuesto limitado, BTS volvió a la ciudad para grabar ‘Bangtan Boys American Hustle Life’, programa televisivo en el que recibió la mentoría de reconocidas figuras del hip-hop como Coolio y Warren G.

Uno de los momentos más representativos de aquella etapa ocurrió en el Troubadour, una emblemática sala de Los Ángeles con capacidad para unas 500 personas.

Allí, hace 12 años, BTS ofreció un concierto gratuito como parte del programa televisivo. El escenario que alguna vez recibió a artistas como Elton John y Tom Waits durante sus primeros años de carrera terminó convirtiéndose en uno de los puntos que permiten dimensionar la evolución de la agrupación.

VIDEO RECOMENDADO