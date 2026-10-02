La estación El Campín - UAN finalmente reabrió a las 10:17 p. m. de este viernes, según informó TransMilenio | Foto: Difusión
La estación El Campín - UAN finalmente reabrió a las 10:17 p. m. de este viernes, según informó TransMilenio | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este viernes 2 de octubre, durante el primer concierto de BTS en Colombia como parte de su gira internacional ‘Arirang’, la gran afluencia de fans en los alrededores del Estadio Nemesio Camacho El Campín obligó a suspender temporalmente el servicio en una estación de buses ubicada cerca del recinto.

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