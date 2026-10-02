Este viernes 2 de octubre, durante el primer concierto de BTS en Colombia como parte de su gira internacional ‘Arirang’, la gran afluencia de fans en los alrededores del Estadio Nemesio Camacho El Campín obligó a suspender temporalmente el servicio en una estación de buses ubicada cerca del recinto.

TransMilenio, sistema de transporte público de Bogotá similar al Metropolitano de Lima, informó alrededor de las 8:30 p. m. que la estación El Campín dejaba de operar debido a la cantidad de asistentes que se concentraron en los alrededores del estadio para el concierto del grupo surcoreano.

⏰ #TMAhora ( 8:29 p.m.)



📍Estación el Campin



❌Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campin, deja de operar la estación.



📍Calle 19 con carrera 3.



✅En este momento los servicios zonales retoman su recorrido… pic.twitter.com/ih5olXTBK0 — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2026

“Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campín, deja de operar la estación”, comunicó la entidad a través de su cuenta de X.

Y es que, el cierre se produjo luego de que, desde horas de la tarde, las autoridades reportaran congestión en las inmediaciones del estadio, principalmente por la gran cantidad de peatones que se desplazaban hacia el recinto para asistir al concierto.

⏰ #TMAhora ( 10:17 p.m.)



📍Estación el Campin



✅ Se realiza la reapertura de la estación El Campin para iniciar con la evacuación de los asistentes del evento en el Estadio Nemesio Camacho El Campin.



💜 Las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN tendrán rutas hacia:



-… — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2026

Estación El Campín reabrió tras el concierto de BTS

Como parte del operativo para facilitar la salida del público, TransMilenio dispuso servicios especiales para trasladar a los asistentes hacia distintos puntos de Bogotá una vez finalizada la presentación.

Tras concluir el concierto, la estación El Campín - UAN reabrió a las 10:17 p. m., según informó TransMilenio, para facilitar la evacuación de los asistentes y su retorno a distintos sectores de la ciudad.

BTS

BTS se presentó este viernes en El Campín como parte de su primera visita a Bogotá y ofrecerá un segundo concierto este sábado 3 de octubre. Además, el grupo surcoreano fue reconocido por la ciudad como Huésped de Honor.

Foto referencial: Estación de TransMilenio El Campín, cerca del estadio donde se presenta BTS en Bogotá | Foto: Google Maps (Captura)