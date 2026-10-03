La dirección del show estará nuevamente a cargo de Bruno Ascenzo | Foto: Difusión
La dirección del show estará nuevamente a cargo de Bruno Ascenzo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Adrián Bello se presentará nuevamente en el Gran Teatro Nacional el próximo 24 de febrero de 2027 con una versión renovada de su espectáculo “Gospel Sinfónico”, luego de haber agotado las entradas en su primera función en dicho recinto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.