El cantautor peruano Adrián Bello se presentará nuevamente en el Gran Teatro Nacional el próximo 24 de febrero de 2027 con una versión renovada de su espectáculo “Gospel Sinfónico”, luego de haber agotado las entradas en su primera función en dicho recinto.

La nueva puesta en escena contará con la participación de más de 70 artistas, entre músicos, bailarines y un coro gospel integrado por 40 voces bajo la dirección de Shantall Young.

La dirección general del montaje estará a cargo de Bruno Ascenzo, quien prepara una producción con nuevos elementos visuales y escénicos en comparación con la entrega anterior. Asimismo, el concierto incluirá a diversos artistas invitados cuyos nombres se darán a conocer en las próximas semanas.

En relación con los participantes de la fecha anterior y la posibilidad de reencontrarse con ellos en el escenario, Bello se refirió al elenco y a sus expectativas para esta nueva edición.

“En la edición anterior contamos con Eva Ayllón y Daniela Darcourt, y sería maravilloso poder tenerlas nuevamente, así como compartir el escenario con otros grandes artistas que admiro”, señaló el cantante.

Adrián Bello

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Por otro lado, la producción confirmó que para esta fecha se habilitó una opción de entrada que incluye un acceso a un Meet & Greet con el artista como experiencia complementaria al evento.

Los boletos para el espectáculo ya se encuentran en preventa a través de la plataforma Joinnus, con precios que van desde los S/ 40 en la zona central popular hasta los S/ 299 en la platea preferencial.