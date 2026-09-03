El cantautor peruano Adrián Bello se presentó el pasado martes 1 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, donde ofreció un concierto de 120 minutos con un repertorio de 22 canciones adaptadas al formato gospel sinfónico.

La presentación, que marcó el debut oficial del artista en dicho escenario cultural, contó con la dirección artística de su esposo Bruno Ascenzo, la producción musical de David Chang y la participación de cerca de 60 talentos en escena.

Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional

De acuerdo con un comunicado oficial del artista, las entradas para el evento se agotaron en su totalidad, marcando su debut en este escenario.

El intérprete estuvo acompañado por una banda de músicos y un coro gospel liderado por la cantante Shantall, ofreciendo versiones adaptadas con arreglos orquestales y corales de los temas pertenecientes a sus tres producciones discográficas.

Durante la velada, Bello compartió escenario con la criolla Eva Ayllón para interpretar el bolero “Si tú me quisieras”, mientras que la salsera Daniela Darcourt se sumó en el tema “Vas a llorar”.

El espectáculo incluyó además la intervención del rapero ACO y una demostración de zapateo tap a cargo de Antonio Vílchez, concluyendo la jornada con la ejecución de la canción “Last dance” interpretada de forma conjunta por Bello, Darcourt y Shantall.