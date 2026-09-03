Durante la velada, Bello compartió escenario con la criolla Eva Ayllón para interpretar el bolero "Si tú me quisieras" | Foto: Difusión
Durante la velada, Bello compartió escenario con la criolla Eva Ayllón para interpretar el bolero "Si tú me quisieras" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Adrián Bello se presentó el pasado martes 1 de septiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, donde ofreció un concierto de 120 minutos con un repertorio de 22 canciones adaptadas al formato gospel sinfónico.

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