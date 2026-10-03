Sound Music Fest anunció la realización de “Golden Years Edition”, el primer festival anglo/pop del país, La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.
Se suma Flo Rida, rapero y referente del hip-hop de fiesta que llevó temas como “Low”, “Right Round” y “My House” a las listas pop internacionales durante los años 2000 y 2010.
También formará parte del cartel Marshmello, DJ y productor de música electrónica reconocido mundialmente por su característico casco blanco y por canciones como “Alone” y “Happier”.
Como representantes peruanos se suma al festival Adammo, banda de pop rock que marcó a una generación con canciones como “Sin Miedo”, “En Tus Sueños” y “Algún Día”, y que regresa a los escenarios como parte del componente local del festival.
Las entradas para Sound Music Fest “Golden Years Edition” se comercializarán a través de la plataforma Joinnus. La preventa con tarjetas Interbank estará disponible del 22 al 23 de setiembre o hasta agotar el stock, con un 20% de descuento sobre el precio regular, antes del inicio de la venta general.
|Zona
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|Precio regular
|Preventa Interbank
(-20%)
|Platinum
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|S/ 815.00
|S/ 652.00
|VIP
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|S/ 600.00
|S/ 480.00
|General
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|S/ 440.00
|S/ 352.00
|Occidente
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|S/ 540.00
|S/ 432.00
|Oriente
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|S/ 538.00
|S/ 430.00
|Tribuna Norte
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|S/ 305.00
|S/ 244.00
Sound Music Fest “Golden Years Edition” propone una noche que combina la nostalgia del pop y la música de fiesta de inicios de siglo con la energía de la escena electrónica actual, sumando además un homenaje a la música peruana a través de la presencia de Adammo.