Christina Aguilera encabezará el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, festival que reunirá en Lima pop, hip-hop y electrónica con figuras internacionales. (Foto: Valerie MACON / AFP / Difusión)
Christina Aguilera encabezará el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, festival que reunirá en Lima pop, hip-hop y electrónica con figuras internacionales. (Foto: Valerie MACON / AFP / Difusión)
Por Redacción EC

Sound Music Fest anunció la realización de “Golden Years Edition”, el primer festival anglo/pop del país, La noche estará encabezada por Christina Aguilera, cantante y compositora estadounidense ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, reconocida por éxitos como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.