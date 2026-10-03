Este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, Amanda Portales reunirá diferentes sonidos y generaciones de la música peruana en “Arte Puro II”, espectáculo que presentará en el Gran Teatro Nacional. La cantante compartirá el escenario con el arpista, autor y compositor Jhonny Campos, “El poeta del arpa”; con Javier y Jasa Sauñe; con Karla Sofía, “La voz dulce de Ayacucho”, joven exponente de la música ayacuchana; y con el joven cantautor Facundo Sanz Barcelli. Todos ellos se sumarán a “La Novia del Perú” en distintos momentos de ambas funciones.

La selección de los artistas invitados ha sido concebida por Amanda como una forma de reconocer y poner en valor su trabajo, talento y esfuerzo por mantener vigente la cultura peruana desde distintas generaciones y expresiones musicales. Cada uno interpretará junto a la Excelencia Artística temas especialmente seleccionados para estos encuentros.

Entre ellos estarán Javier y Jasa Sauñe, integrantes de una familia estrechamente vinculada a la música tradicional peruana. Javier es hijo del recordado Orlando Sauñe, quien fue primera voz de Estudiantina Perú, mientras que Jasa, su nieto, representa a una nueva generación de esta tradición familiar.

“Me emociona compartir el escenario con artistas de distintas generaciones y que el público pueda conocer y valorar el trabajo que cada uno de ellos viene realizando. Hay mucho talento y mucho esfuerzo detrás de quienes siguen llevando nuestra música y nuestra cultura hacia adelante. Para mí es una alegría poder cantar juntos”, señala Portales.

Para ampliar la propuesta sonora, la intérprete estará acompañada por su marco musical Selección Fiesta Andina y por la prestigiosa orquesta Amigos del Mantaro, formación de amplia trayectoria, considerada una de las mejores agrupaciones típicas del Perú y dedicada a preservar y difundir la música del valle del Mantaro. Su historia familiar se ha transmitido de generación en generación y constituye uno de los pilares de su trabajo musical y cultural.

Repertorio renovado

Además de reencontrarse con las canciones que han acompañado sus seis décadas de trayectoria, Amanda Portales estrenará nuevos temas. Entre ellos figura “Que viva el amor”, composición del fallecido autor y compositor Juan Arana, quien entregó personalmente la canción a la intérprete en vida.

El programa ha sido preparado como un recorrido que enlazará obras reconocidas por el público con nuevas composiciones y versiones especialmente trabajadas para el escenario del GTN. La puesta contará también con la participación del elenco de danzas Hawkayari Perú, además de coros, coreografías y un despliegue especial de iluminación y sonido.

“Quiero que el público vuelva a encontrarse con las canciones que ha hecho suyas a lo largo de mi carrera, pero también que descubra lo nuevo que seguimos preparando. No será únicamente una mirada al camino recorrido; quiero que estas funciones reflejen que sigo cantando, creando y aprendiendo con el mismo amor de siempre”, expresa Amanda.

Las presentaciones llegan después de un año dedicado a conmemorar sus 60 años de trayectoria artística. Más que plantearse únicamente como una retrospectiva, “Arte Puro II” mostrará una etapa activa de su carrera, marcada por nuevos repertorios, colaboraciones y proyectos.

A lo largo de seis décadas, Amanda Portales ha llevado la música andina a escenarios del Perú y el mundo y ha trabajado por su preservación y difusión. Gestora del Día de la Canción Andina, fue condecorada por el Estado peruano con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador y recibió de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la distinción “La Excelencia Artística 2004 del Folklore Andino”. Asimismo, el Ministerio de Cultura la nombró Personalidad Meritoria de la Cultura.

“Regresar al Gran Teatro Nacional siempre despierta en mí una emoción especial. Quiero reencontrarme con las familias que me han acompañado durante tantos años y también con los jóvenes que están descubriendo nuestra música. Los espero para cantar, recordar y celebrar juntos”, invita la artista.