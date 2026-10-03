Amanda Portales llevará su voz y el folclore peruano al Gran Teatro Nacional en una presentación que celebra su trayectoria y la música de raíz andina. (Foto: José García)
Amanda Portales llevará su voz y el folclore peruano al Gran Teatro Nacional en una presentación que celebra su trayectoria y la música de raíz andina. (Foto: José García)
Por Redacción EC

Este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, Amanda Portales reunirá diferentes sonidos y generaciones de la música peruana en “Arte Puro II”, espectáculo que presentará en el Gran Teatro Nacional. La cantante compartirá el escenario con el arpista, autor y compositor Jhonny Campos, “El poeta del arpa”; con Javier y Jasa Sauñe; con Karla Sofía, “La voz dulce de Ayacucho”, joven exponente de la música ayacuchana; y con el joven cantautor Facundo Sanz Barcelli. Todos ellos se sumarán a “La Novia del Perú” en distintos momentos de ambas funciones.