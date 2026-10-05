Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La espera terminó y la emoción por la llegada de BTS al Perú ya se siente. Pero esta historia no se explica sólo a través de siete artistas: también está hecha de recuerdos, canciones, encuentros y emociones compartidas por millones de fans alrededor del mundo.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué dijo el alcalde de Lima sobre las facilidades para ARMYS durante la salida de los conciertos de BTS?
- Más allá del concierto: los bosques, becas y proyectos que BTS dejará como huella en el Perú
- BTS en Perú: Fans denuncian que fueron estafadas con las ARMY Bomb a poco de los conciertos
- Moda K-pop en Gamarra: precios y tendencias para ver a BTS
- La frase de RM (Kim Namjoon), líder de BTS en la ONU, que transformó la forma de entender el amor propio y la felicidad