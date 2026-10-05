La espera terminó y la emoción por la llegada de BTS al Perú ya se siente. Pero esta historia no se explica sólo a través de siete artistas: también está hecha de recuerdos, canciones, encuentros y emociones compartidas por millones de fans alrededor del mundo.

En nuestro especial interactivo BTS: siete voces, la frecuencia global que rompió barreras, hemos abierto un espacio para que ARMY también forme parte de esta historia. Ingresa a nuestro especial y deja tu saludo, recuerdo, historia o dedicatoria en el Mural ARMY. Nuestro equipo editorial seleccionará algunos de esos mensajes para publicarlos en la edición impresa de El Comercio de este miércoles 7 de octubre.

¿Qué canción llegó en el momento preciso? ¿Qué significan BTS y ARMY para ti? ¿Qué quisieras decirles ahora que finalmente llegarán al Perú? Cada fan tiene una historia distinta y queremos conocerla.

Y si todavía no has recorrido el especial completo, esta es la oportunidad. Te proponemos un viaje por la historia del grupo, su música y las conexiones que han construido con ARMY. Podrás explorar su discografía, descubrir relaciones entre canciones, escuchar, interactuar y entender por qué este fenómeno va mucho más allá de los récords y las cifras.

¿Aparecerá tu mensaje en el diario este miércoles? ¡Te leemos, ARMY!