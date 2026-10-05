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Resumen

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BTS siete voces, especial interactivo.
BTS siete voces, especial interactivo.
Por Gisela Salmón

La espera terminó y la emoción por la llegada de BTS al Perú ya se siente. Pero esta historia no se explica sólo a través de siete artistas: también está hecha de recuerdos, canciones, encuentros y emociones compartidas por millones de fans alrededor del mundo.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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