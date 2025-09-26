Amanda Portales, conocida como “La Novia del Perú”, celebrará sus 60 años de carrera artística con el espectáculo “Arte Puro – Bodas de Diamante”, que se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional los días 22 y 23 de noviembre.

El evento se presenta no solo como una presentación musical, sino también como un encuentro que repasará la trayectoria de la artista y sus lazos familiares con el folclore peruano. La artista ofrecerá al público un recorrido por su repertorio tradicional, manteniendo la esencia de su música andina.

(Foto: Difusión)

La celebración de las Bodas de Diamante incluirá una dimensión familiar. El video de promoción del concierto muestra a su nieta, Valentina del Perú, interpretando a Amanda Portales en su niñez, con vestimenta tradicional. Este gesto busca establecer un vínculo entre los inicios de la artista, quien a la edad de tres años ya realizaba presentaciones en público, lo que le valió el apodo inicial de “La Mascotita de Huánuco”.

El espectáculo en el Gran Teatro Nacional está estructurado para incluir números especiales, segmentos dedicados a la memoria musical y elementos visuales.

