BTS convirtió Londres en una de las grandes paradas de su regreso a los escenarios antes de salir del continente europeo. RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook se presentaron el 6 y 7 de julio en el Tottenham Hotspur Stadium, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang. Los conciertos marcaron, además, el regreso del grupo a la capital británica después de siete años. Con ello, también reiteraron un setlist de éxitos que se mantuvo con ciertas variaciones en las siguientes paradas de la banda después de Europa.

El tramo europeo de BTS contempla cinco países: España, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Francia. El grupo pasó por Madrid, Bruselas, Londres, Múnich y París, con dos conciertos en cada ciudad. En Bruselas, sus presentaciones fueron el 1 y 2 de julio, mientras que Londres recibió al septeto el 6 y 7 de julio.

Lista de canciones de BTS en concierto

El álbum “Arirang”, lanzado el 20 de marzo, contiene 14 canciones y fue presentado por Billboard como el primer álbum de estudio de BTS en seis años. Dentro del tour de BTS, “SWIM”, tema principal del quinto álbum de estudio de BTS, ocupa un lugar especial.

En Bruselas, una gráfica difundida por ARMY Perú registró un repertorio de 22 canciones para la primera fecha, que combinó temas de ARIRANG con éxitos de distintas etapas de la carrera del grupo. Eso es lo característico del concierto, donde también tienen lugar “FAKE LOVE” (2018), “Not Today” (2017), “MIC Drop” (2017), “Boy With Luv” (2019), “Butter” (2021) y “Dynamite” (2020). Estos dos últimos temas en mención son los más populares del grupo.

BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

BTS llega a Perú para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio Nacional. (Foto: Arirang/AFP)

Según la lista compartida por ARMY Perú, estas fueron las canciones:

Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ’bout us Like Animals FAKE LOVE SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today MIC Drop FYA x Fire Remix Body to Body IDOL Come Over Butter Dynamite Tomorrow Boy With Luv Please Into the Sun

BTS: ¿cuándo viene al Perú?

En Estados Unidos, BTS cerró su tramo norteamericano con cuatro conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, realizados los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre. La última presentación, celebrada el 6 de septiembre puso fin a esta etapa de la gira, después de su paso por Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland, Texas, Toronto y Chicago.

En el concierto de Los Ángeles, las fans de BTS registraron uno de los momentos más comentados del show: el baile de Jungkook sobre el escenario. Las redes sociales no tardaron en reaccionar cuando J-Hope, de manera juguetona, le desabrochó la camisa durante la presentación, dejando al descubierto parte de su figura.

@btsworlduri 06/09/26 BTS WORLD TOUR ARIRANG IN LOS ANGELES D-4 #bts_worldtour_arirang #bts #btsarmy #famous #jungkook (VIDEO CC IN X THE OF YH_JK0901) ♬ sonido original - 💜🄱🅃🅂 🅆🄾🅁🄻🄳우리💜

Ahora, el grupo se prepara para continuar su recorrido por Latinoamérica con su próxima parada en Bogotá, Colombia, el 2 y 3 de octubre, antes de llegar a Lima para sus conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Según Billboard, el regreso de BTS a los escenarios del mundo impulsó los resultados financieros de HYBE, que registró en el segundo trimestre de 2026 ingresos récord de 1,45 billones de wones (unos 1.000 millones de dólares). En mayo, BTS recaudó 127,8 millones de dólares y vendió 641.000 entradas en 12 conciertos. Se convirtió, así, en el grupo con mayor recaudación mensual en la historia de la lista Top Tours de Billboard desde su lanzamiento en 2019.