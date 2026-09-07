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Resumen

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BTS se prepara para su próxima parada en Latinoamérica. (Foto: Difusión)
BTS se prepara para su próxima parada en Latinoamérica. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

BTS convirtió Londres en una de las grandes paradas de su regreso a los escenarios antes de salir del continente europeo. RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook se presentaron el 6 y 7 de julio en el Tottenham Hotspur Stadium, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang. Los conciertos marcaron, además, el regreso del grupo a la capital británica después de siete años. Con ello, también reiteraron un setlist de éxitos que se mantuvo con ciertas variaciones en las siguientes paradas de la banda después de Europa.

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