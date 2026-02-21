Shakira brindará concierto gratuito en Ciudad de México: todos los detalles

Autoridades de Ciudad de México, la capital del país azteca, confirmaron este viernes que Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 1 de marzo, en la zona conocida como El Zócalo.

“Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo”, expresó Clara Brugada, jefa del Gobierno local.

Si bien el acceso será libre hasta completar el aforo, se instalarán pantallas gigantes en puntos estratégicos para quienes no logren ingresar, que estarán ubicadas en las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo, así como en las plazas Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Este concierto se realiza en el marco del centenario de la cervecera Grupo Modelo, empresa que patrocina el evento para celebrar sus 100 años de historia.

La cita en el Zócalo tendrá lugar apenas 48 horas después de que Shakira concluya sus presentaciones en México, con un último show programado al 27 de febrero, como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran".

Este show gratuito corona un año histórico para la colombiana, quien recientemente rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa, recaudando 421 6 millones de dólares y superando la marca previa de Luis Miguel, según ha reportado Billboard.

