El artista peruano Diego Villarán acelera su evolución creativa y da un paso firme en su faceta musical con el lanzamiento de “Disfruta la función”, sencillo disponible en plataformas digitales que empieza a conquistar nuevos oyentes.

Tras ganar notoriedad como actor en la telenovela ‘Pituca sin Lucas’ de Latina, además de protagonizar la película ‘Los Patos y las patas’ y participar en la producción televisiva ‘Eres mi bien’, el artista enfoca su energía en una etapa sonora más honesta y reflexiva, manteniendo en paralelo su presencia en obras teatrales y nuevos proyectos actorales previstos para 2026.

El tema marca el inicio de una fase que él define como consciente y coherente. “Tal vez todo lo que soy es todo lo que me falta por saber”, confiesa sobre la frase que dio origen a la canción. Para Villarán, este lanzamiento representa una declaración de principios: menos dramatismo, mayor claridad emocional y una conexión real con su identidad.

Alejado de fórmulas previsibles, el cantante apuesta por una narrativa introspectiva. “Me interesaba hablar del error, de la pérdida y del miedo sin convertirlos en identidad”, explica.

La canción invita a replantear certezas y asumir la duda como motor creativo. “Es una canción escrita desde la sospecha de mis propias certezas”, añade.

La producción se desarrolló durante meses con un enfoque minimalista para que el mensaje prevaleciera. “No es un personaje el que habla, soy yo”, afirma, resaltando que el objetivo era mostrarse sin máscaras. Este lanzamiento simboliza también un giro profesional: aunque la actuación sigue siendo esencial en su vida, hoy prioriza la música sin abandonarla. “La actuación me formó, me dio herramientas y disciplina. Pero ahora la miro con más criterio. Elegir también es crecer”, sostiene.

Su meta es construir un proyecto donde cada canción dialogue con la anterior. “No quiero lanzar canciones como piezas sueltas; quiero que cada una forme parte de un mismo discurso”, señala, destacando que más que seguidores, busca comunidad. “No busco espectadores pasivos; busco personas que quieran formar parte del proceso”.

Con nuevos estrenos en camino, posibles shows y proyectos escénicos y televisivos en desarrollo, Villarán se perfila como una voz emergente que apuesta por autenticidad y propósito.

“Hay futuro para la música en el Perú y yo voy a ser uno de los que lo demuestre. Este es solo el inicio”, concluye.