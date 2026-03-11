Resumen

Alejado de fórmulas previsibles, el cantante apuesta por una narrativa introspectiva. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El artista peruano Diego Villarán acelera su evolución creativa y da un paso firme en su faceta musical con el lanzamiento de “Disfruta la función”, sencillo disponible en plataformas digitales que empieza a conquistar nuevos oyentes.