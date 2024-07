Diego Villarán, de 23 años, viene ganándose el cariño del público gracias a su participación en ‘Pituca sin lucas’ como Franco Gallardo. Con su personaje ha logrado acercarse a más personas, quienes admiran su trabajo y valoran el esfuerzo que pone en cada escena.

Sin embargo, Diego Villarán inició su carrera artística desde mucho antes. A través de la música, el joven actor ha sabido expresarse ante una comunidad que aprecia su arte, la misma que quiere dar a conocer a más personas.

Hoy con mayor popularidad ganada como actor, deja en claro que no descuidará su faceta musical. Es por ello que ya prepara un nuevo tema.

“Estoy regresando al ruedo con una nueva canción, el género es indi folk, parecida a uno de mis primeros temas llamado ‘Te Veo Aquí’. Los fans la recuerdan mucho pese que ha salido hace 5 años. Esta vez regresó con un mismo género que estoy seguro que gustará, se lanzará a mitad de julio aproximadamente”, indicó un emocionado Diego, quien señaló que está decidido a conquistar como cantante al público que ya lo sigue como actor.

“Un artista, lo que más quiere, es que la mayor cantidad de gente escuche o vea su arte. De todas maneras, la telenovela de Latina TV ha impulsado mi nombre y mi arte a más gente, ahora el trabajo es llegar al público que realmente quiera verme, escucharme e incluso ir a un concierto mío. Sé que tal vez no todo el público que me siga escuche mi música, pero con tal que sean 100 que la amen, 40 que la gocen y 10 que mueran por ella, yo feliz”, confesó.

Sus inicios como cantante

Diego Villarán cuenta que, desde sus primeros años, sentía una fuerte atracción por la percusión. “Siempre andaba con dos palitos golpeando cualquier superficie para que sonara, me daba cuenta cada superficie sonaba diferente y eso me gustaba”, recuerda. Esa pasión innata lo llevó a buscar constantemente oportunidades para aprender música, aprovechando todas las que se le presentaban de manera autodidacta.

Su primer tema, un proyecto universitario, tuvo un éxito inesperado. Bastó esa pequeña incursión para que no parara. Hasta la fecha ha producido más de 14 temas propios y colaborado en cinco ocasiones.

El estudiante de comunicaciones cuenta que no cambiaría por nada el camino recorrido, pues ha aprendido a valorar lo ganado. “Llegaré hasta donde la vida me lleve. La actuación y la música son mis dos grandes pasiones. No cambiaría nada de lo que he hecho hasta llegar donde estoy ahora. La música jamás la voy a dejar. La actuación, por otro lado, es un arte que voy a seguir perfeccionando, donde me permito vivir experiencias enriquecedoras”, concluyó.