Los hermanos Facundo y Mateo Oliva presentaron “Fuera de mí”, el nuevo sencillo de su etapa como el dueto FAMA, bajo el sello Rimas Music, que representa a artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión y Mora.

La canción llega después del éxito de “La verdad”, sencillo que ya supera el medio millón de visualizaciones en la plataforma YouTube desde su publicación el pasado 22 de enero.

La temática de “Fuera de mí” aborda un proceso de catarsis emocional basado en la búsqueda de respuestas ante una sensación de vacío. La composición describe el momento en que los artistas concluyen que la capacidad de transformación reside en elementos externos y en el cambio de perspectiva personal.

Además de este nuevo tema, el dúo, que recientemente ocupó la portada de la lista de reproducción “Solo Pop” en Spotify, proyecta su carrera hacia el mercado extranjero.

FAMA anunció su próxima participación en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas, un evento que congrega a exponentes de la música y la cultura a nivel global. Esta presentación en los Estados Unidos constituye un punto de expansión para su propuesta sonora fuera de las fronteras de Perú y México, donde han desarrollado parte de su actividad reciente.