FAMA es integrado por los hermanos Facundo y Mateo Oliva Cayo.
Por Redacción EC

Los hermanos Facundo y Mateo Oliva presentaron “Fuera de mí”, el nuevo sencillo de su etapa como el dueto FAMA, bajo el sello Rimas Music, que representa a artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión y Mora.

