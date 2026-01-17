Moa Rivera y Jerry Rivera presentan “La carrera”, su primera colaboración en la salsa

Escuchar
El sencillo y su respectivo material audiovisual ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales | Foto: Difusión

El cantante puertorriqueño Moa Rivera anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “La carrera”, una producción discográfica que destaca por la participación de su padre, el reconocido salsero Jerry Rivera, siendo la primera vez que ambos artistas colaboran dentro del género de la salsa.

