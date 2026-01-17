Moa Rivera y Jerry Rivera presentan “La carrera”, su primera colaboración en la salsa

El cantante puertorriqueño Moa Rivera anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “La carrera”, una producción discográfica que destaca por la participación de su padre, el reconocido salsero Jerry Rivera, siendo la primera vez que ambos artistas colaboran dentro del género de la salsa.

La producción de la obra estuvo a cargo de Gerardo Rivera (Moa), con arreglos musicales de Ramón Sánchez. Según el equipo de trabajo del artista, la canción explora temas de competencia, orgullo y confrontación emocional, utilizando una carrera automovilística como eje central de la historia.

El lanzamiento está acompañado por un video musical filmado en la pista de Salinas, Puerto Rico, bajo la dirección de Raymond “Timeline” Ortiz. En el clip, la metáfora de la rivalidad se traslada a la realidad visual, mostrando a los dos artistas enfrentándose en una carrera de alta velocidad.

La propuesta combina el estilo de la salsa contemporánea que desarrolla Moa con el sello interpretativo que ha caracterizado la trayectoria de Jerry Rivera durante décadas.