Alika y Sara Lugo agotan primera preventa para el festival “Palabra, Sonido y Poder” en Barranco

La organización del festival “Palabra, Sonido y Poder” confirmó que las entradas, disponibles en primera fase de preventa, se agotaron en pocas semanas, reflejando el gran interés por el encuentro del reggae y cultura urbana que se realizará este 23 de enero en el C.C. Aforo de Barranco (Av. Grau 264).

El evento ha generado una expectativa particular en la escena local al confirmar el retorno a los escenarios peruanos de la referente argentina Alika, tras más de una década de ausencia.

Junto a ella, el festival presentará el debut oficial en el país de la cantante internacional Sara Lugo.

La programación no se limita a las figuras internacionales, estarán también las artistas locales Karolinativa, Nina Bosa y La Torita.

Asimismo, participarán los colectivos Nuna, Dancehall 4.20 y Lima Skankers, pilares del movimiento sound system y la cultura urbana de la capital.

Tras el éxito inicial, la organización ha habilitado la segunda etapa de preventa, que estará vigente en Joinnus hasta el 6 de enero de 2026 o hasta agotar el stock disponible.

Además, se han dispuesto promociones que incluyen paquetes para grupos de dos y tres personas con unidades limitadas.

Datos del concierto:

Festival: Palabra, Sonido y Poder

Palabra, Sonido y Poder Line-up: Alika (Argentina), Sara Lugo (Alemania), Karolinativa, Nina Bosa, La Torita

Alika (Argentina), Sara Lugo (Alemania), Karolinativa, Nina Bosa, La Torita Cultura Urbana & Sound System: Colectivos Nuna, Dancehall 4.20 y Lima Skankers.

Colectivos Nuna, Dancehall 4.20 y Lima Skankers. Fecha y Hora: Viernes 23 de enero de 2026.

Viernes 23 de enero de 2026. Lugar: Centro Cultural Aforo (Av. Grau 264, Barranco)

Centro Cultural Aforo (Av. Grau 264, Barranco) Preventa Especial (Stock Limitado): 2 entradas por S/ 200 y 3 entradas por S/ 250

2 entradas por 3 entradas por Punto de venta oficial: Joinnus