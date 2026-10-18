El curioso momento que pasó en concierto del Grupo Frontera en Costa 21: uno de los integrantes llamó al ex de una fan | Foto referencial: Grupo Frontera (Facebook)
El curioso momento que pasó en concierto del Grupo Frontera en Costa 21: uno de los integrantes llamó al ex de una fan | Foto referencial: Grupo Frontera (Facebook)
Por José Templo

La presentación de Grupo Frontera en Lima dejó una escena inesperada que rápidamente captó la atención de los asistentes y de los usuarios de redes sociales. Durante su espectáculo desarrollado el pasado 17 de octubre en Costa 21, la agrupación mexicana convirtió una de sus canciones más conocidas en el escenario de una llamada que involucró a una joven del público y a su expareja. Lo que comenzó como una dinámica improvisada terminó con una respuesta que sorprendió a los presentes y provocó diversas reacciones después del concierto. A continuación, te contamos cómo ocurrió este curioso momento y cuáles fueron los comentarios que surgieron en internet.

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