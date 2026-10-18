La presentación de Grupo Frontera en Lima dejó una escena inesperada que rápidamente captó la atención de los asistentes y de los usuarios de redes sociales. Durante su espectáculo desarrollado el pasado 17 de octubre en Costa 21, la agrupación mexicana convirtió una de sus canciones más conocidas en el escenario de una llamada que involucró a una joven del público y a su expareja. Lo que comenzó como una dinámica improvisada terminó con una respuesta que sorprendió a los presentes y provocó diversas reacciones después del concierto. A continuación, te contamos cómo ocurrió este curioso momento y cuáles fueron los comentarios que surgieron en internet.

¿CÓMO FUE LA LLAMADA QUE GRUPO FRONTERA HIZO DURANTE SU CONCIERTO EN LIMA?

Mientras Grupo Frontera interpretaba el tema “En Altavoz”, Payo, uno de sus vocalistas, se acercó a una joven que se encontraba cerca del escenario y le propuso comunicarse con su expareja. La fan aceptó la iniciativa y le facilitó su celular para que el cantante pudiera iniciar una videollamada.

Al otro lado de la pantalla apareció Álvaro, el antiguo compañero sentimental de la joven. Aprovechando la temática de la canción, que aborda la dificultad de superar una relación pasada, Payo comenzó a dirigirle comentarios con la intención de motivarlo a retomar el romance. La dinámica llamó la atención de los asistentes, quienes siguieron el intercambio entre bromas, gritos y aplausos.

La escena llegó a su punto decisivo cuando el artista interrumpió brevemente la interpretación para preguntarle directamente al joven si quería regresar con su expareja. El vocalista también le recordó que más de 20 mil personas estaban pendientes de lo que respondiera, según recoge Infobae.

¿QUÉ RESPONDIÓ ÁLVARO CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON SU EXNOVIA?

Ante la pregunta de Payo, Álvaro aceptó la propuesta y manifestó que estaba dispuesto a recuperar la relación. Su decisión provocó aplausos y gritos entre los asistentes, mientras los integrantes de Grupo Frontera participaron entre bromas en aquella inesperada escena romántica.

Después del concierto, las imágenes de la videollamada comenzaron a circular por redes sociales y despertaron distintas opiniones. Algunos usuarios cuestionaron que un asunto sentimental se resolviera frente a miles de personas sin conocer los motivos de la separación.

“Por Dios, qué bajeza”, escribió una internauta. Otra persona comentó: “Si es un ex no se le dedica nada, por algo terminaron”. También hubo críticas dirigidas al joven por contestar la llamada: “Ay, qué vergüenza, pero el tal Álvaro respondió la llamada”.

¿POR QUÉ ALGUNOS USUARIOS CRITICARON AL PÚBLICO DEL CONCIERTO?

Las reacciones en internet también estuvieron relacionadas con la participación de los asistentes durante el espectáculo. Algunos usuarios consideraron que el público no cantó con suficiente entusiasmo los temas de la agrupación mexicana.

Entre los mensajes difundidos destacaron cuestionamientos como “¿Por qué diablos no cantan?” y “Apenas conocen dos canciones”. Otros comentarios expresaron su sorpresa por la aparente falta de familiaridad con el repertorio, con frases como “En serio, cómo no se saben las canciones” y “Los verdaderos fans estaban afuera, adentro nada cantaban”.

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