La producción de la nueva película de James Bond ya ha empezado en Londres y será un “nuevo capítulo fresco y exótico”, según han anunciado ejecutivos de Amazon MGM, los estudios que en febrero se hicieron con el “control creativo” de la saga cinematográfica del agente 007.

En un evento en la CinemaCon, que se celebra estos días en Las Vegas, Courtenay Valenti y Sue Kroll señalaron que, aunque no pueden adelantar mucho, ya ha comenzado el trabajo del nuevo título de Bond.

“Estamos comprometidos a honrar el legado de este icónico personaje mientras traemos un nuevo capítulo fresco y exótico al público de todo el mundo junto a Amy (Pascal) y David (Heyman)”, los productores de la próxima película de Bond, apuntaron Valenti y Kroll.

“Ambos están en Londres empezando y no han podido estar aquí esta noche, pero queríamos darles las gracias por lo que sabemos que será una colaboración increíble”, afirmaron.

Con la compra de MGM por parte de Amazon en 2021 por valor de 8.500 millones de dólares, la plataforma adquirió los derechos de distribución de todas las películas de James Bond , pero solo poseía el 50% de la saga cinematográfica y quedaba relegado a ser un socio pasivo en cuanto a decisiones artísticas.

Sin embargo, a principios de este año, los históricos productores de las películas de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, tomaron la inesperada decisión de retirarse de la saga y ceder el control creativo a Amazon MGM.

En febrero de este año, la productora EON Productions, de Wilson y Broccoli, se unió a Amazon MGM para formar una empresa conjunta para gestionar los derechos de propiedad intelectual al tiempo que cedía el control creativo al gigante de entretenimiento.

Y el pasado 26 de marzo Prime Video anunció que Pascal y Heyman se ocuparían de producir la próxima entrega de 007 para Amazon MGM Studios.

“James Bond es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine”, dijeron Pascal y Heyman en un comunicado sobre su contratación. “Nos sentimos honrados de seguir los pasos de Barbara Broccoli y Michael Wilson que hicieron tantas películas extraordinarias, y felices de mantener el espíritu de Bond muy vivo mientras se embarca en su próxima aventura”.

Estas noticias calmaron las especulaciones en la prensa en torno al futuro de la saga, que no parecía asegurado desde la quinta y última película de Daniel Craig como Bond, ‘No Time to Die’ (‘Sin tiempo para morir’) de 2021.

Hace unos meses, Daniel Craig, que interpretó a Bond en las últimas cinco películas del agente secreto -‘Casino Royale’ (2006), ‘Quantum of Solance’ (2008), ‘Skyfall’ (2012), ‘Spectre’ (2015) y ‘No time to die’-, al ser preguntado por el medio especializado TMZ aseguró estar totalmente desvinculado de la saga y que “no le importa” ni tiene interés en volver a interpretar al agente secreto.

Y aunque de momento no hay ninguna información oficial sobre quién será el nuevo Bond, los medios anglosajones no dejan de lanzar nombres sobre quién podría ocupar el puesto. El último, The Standard, que ha apuntado nombres como los de Theo James, Aaron Taylor-Johnson o Josh O’Connor.

