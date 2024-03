Con una carrera que abarca más de dos décadas, Aaron Taylor-Johnson se perfila como el posible nuevo James Bond, sucediendo a Daniel Craig, quien se despidió del papel en 2021 tras el lanzamiento de “Sin tiempo para morir”. De concretarse, Taylor-Johnson se convertiría en el octavo actor en interpretar al icónico espía en la pantalla grande.

Nacido en 1990 en el Reino Unido, Taylor-Johnson comenzó su camino en la actuación a la temprana edad de seis años, debutando en el teatro con la obra “Macbeth”. Desde entonces, demostró una gran pasión por su carrera, participando en más de 30 producciones cinematográficas hasta el momento.

Entre las películas más destacadas de Taylor-Johnson se encuentran “Shanghai Knights” (2003), “Dummy” (2008), “Kick-Ass” (2010), “Anna Karenina” (2012), “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Godzilla” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), así como las recientes cintas “Tenet” (2020), “Bullet Train” (2022) y “Kraven The Hunter” (2023).

Aaron Taylor-Johnson junto a Elizabeth Olson en "Avengers: Era de Ultrón" (Foto: 20 Century Fox)

Sin embargo, uno de los momentos cumbre en la carrera de Taylor-Johnson fue su interpretación del legendario músico John Lennon en la película “Nowhere Boy” (2009), así como su papel en “Animales Nocturnos” (2016), que le valió un premio Globo de Oro y una nominación a los Premios BAFTA en la categoría de Mejor actor de reparto en 2016.

Además de su éxito en el cine, Taylor-Johnson dejó su marca en la televisión con participaciones en series como “I Shouldn’t Be Alive” (2006), “Talk to Me” (2007), “Nearly Famous” (2007), “Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars” (2007) y “Padre de familia” (2014), donde prestó su voz a un personaje secundario. También incursionó en el mundo de la música, protagonizando dos videoclips musicales: el primero en 2011 para el tema “ÜBerlin” de R.E.M. y el segundo en 2020 para la canción “Black Rain” de Rhye.

Aaron Taylor-Johnson con su esposa, la cineasta británica Sam Taylor-Johnson, durante una vista previa de la película "Bullet Train" en París el 18 de julio de 2022 (Foto: Christophe Archambault / AFP) / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Pero el éxito profesional de Taylor-Johnson no es lo único que ha captado la atención de los medios. Su relación con la directora Sam Taylor-Johnson (“Cincuenta sombras de Grey”), generó polémica debido a su diferencia de edad de 23 años, iniciada durante el rodaje del biopic sobre John Lennon cuando el actor tenía 19 años.

A sus 33 años, Aaron Taylor-Johnson se posiciona como uno de los actores más mencionados para interpretar a James Bond, un papel que representa uno de los mayores retos en su carrera debido a las altas expectativas del público en una franquicia que cuenta con 27 películas y tiene un lugar icónico en la cultura cinematográfica.