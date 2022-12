“No Time to Die” se perfiló como la última aventura de Daniel Craig en el papel de James Bond, vacío que ha dejado una gran interrogante sobre quién será el siguiente actor en ocupar el lugar del agente 007.

El actor británico estuvo en el centro de la famosa saga de espías por 16 años, comenzando con la cinta “Casino Royale” en 2006, para luego protagonizar “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012), “Spectre” (2015) y, finalmente despedirse con “No Time to Die” (2021). Antes de él, el espía más famoso del mundo ha sido interpretado por actores como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

La decisión recae principalmente en dos personas, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, productores que tienen a su cargo la multimillonaria franquicia de Bond. Y si bien hasta octubre del 2022 confirmaron que todavía no han realizado un casting para reemplazar a Craig, ya nos han dado indicios de qué están buscando para la siguiente estrella de su franquicia.

¿Cómo debe ser el nuevo Bond?

Lo primero que se tiene que saber es que el actor que interpretará a James Bond no puede ser muy joven, sino estar en su tercera década de vida, tal como ocurrió con Daniel Craig (38), George Lazenby (30) y Sean Connery (33).

Sean Connery es considerado por muchos como el arquetípico James Bond. (Foto: Eon Productions)

“En el pasado intentamos considerar a personas más jóvenes. Pero tratartando de visualizarlo, no funciona. Recuerda que Bond ya es un veterano. Ha tenido algo de experiencia. Es una persona que ha pasado por guerras, por así decirlo. Probablemente ha sido parte del SAS o algo así”, señaló Wilson en conversación con Deadline. “No es un chico de la escuela secundaria que puedes traer y empezar. Es por eso que funciona para un treintañero”.

Mientras tanto, a pesar de los pedidos de algunos de proponer a actrices para el papel, los productores de la saga consideran que no sería apropiado poner a una mujer en el rol de James Bond.

“Creo que será un hombre porque no creo que una mujer deba interpretar a James Bond”, afirmó Barbara Broccoli en diálogo con Hollywood Reporter. “Creo que hay que hacer personajes para mujeres y no sólo que las mujeres interpreten papeles de hombres. Creo que no hay suficientes papeles para las mujeres, y es muy importante para mí que hagamos películas para mujeres sobre mujeres”.

Por último, la productora también señaló que el actor debería ser británico, acotando que esto se refiere a la nacionalidad y que el papel puede caer en cualquier étnia o raza.

Los favoritos

Por gran parte del 2021, el más voceado para convertirse el nuevo James Bond fue británico Idris Elba, conocido por protagonizar series como “Luther”, así como películas como “The Suicide Squad” (2021) y más recientemente la película de fantasía “Three Thousand Years of Longing” (2022).

Sin embargo, durante un episodio del programa de HBO “The Shop” el actor británico indicó que, a pesar de los continuos pedidos del público, “no cree que interpretar a Bond va a satisfacer algunas de sus metas personales. Aunque señaló que “definitivamente satisfará la voluntad de una nación, no voy a mentir. A cada rincón del mundo que voy me dicen siempre: ‘Bond’. Y siento que está por encima de mí en esta coyuntura.”

Para los interesados en ver todo lo que Idris Elba dice sobre James Bond, revisar el video a los 20:40.

Los productores de James Bond también han hablado del actor y su decisión de no unirse a la saga, con Barbara Broccoli señalando que se debe en parte a la inversión de tiempo que implica interpretar a este personaje. “Cuando elijamos a Bond, será un compromiso de 10 a 12 años. (Idris) probablemente está pensando ‘¿realmente quiero esto?’ No todos los quieren.”

Con el más popular candidato al rol de Bond fuera de la carrera, otros actores han también aparecido como opciones favoritas no solo entre los fans, sino también entre las casas de apuestas que buscan siempre una excusa para especular.

Quizás el favorito del montón es Henry Cavill, quien a los 39 años todavía se mantiene en el rango predilecto para interpretar al famoso espía, habiendo interpretado a otros icónicos personajes como Superman y Sherlock Holmes. En una reciente entrevista con el podcast “Happy Sad Confused” Cavill también se ha mostrado abierto a la posibilidad de interpretar a Bond, aunque señalando que tiene un calendario ocupado.

Aunque no hay confirmación oficial, Henry Cavill es uno de los actores que es voceado como uno de los posibles sucesores de James Bond. (Foto: Thomas SAMSON / AFP) / THOMAS SAMSON

Conocido por su rol en “Bridgerton”, Regé-Jean Page es también otro candidato voceado para el rol y, a sus 34 años, se encuentra en la edad perfecta para mostrar una nueva y menos curtida versión del superespía. Ahora, uno puede decir que el actor no ha la prominencia necesaria para el tan codiciado rol, pero en la mayoría de los casos el interpretar a Bond sirve más como un vehículo para lanzar al estrellato a la persona que el conseguir a una estrella.

Tom Hardy es también otro de los preferidos para hacer de Bond. La estrella de “Venom” y “Mad Max” supera en algo la edad acordada (tiene 45 años), pero resulta una interesante opción para llevar al agente secreto por otros lados e incluso cuenta con la aprobación de Pierce Brosnan. Demostrando que el actor no descarta la posibilidad, el actor dijo en una entrevista en 2017 que no podía comentar del tema porque inmediatamente lo sacaría de la carrera.

Aaron Taylor-Johnson (32) es también uno de los candidatos más voceados, aunque más por los rumores de que impresionó a Barbara Broccoli durante una audición secreta el pasado septiembre. El actor es conocido como por protagonizar cintas como “Kick-Ass”, “Avengers: Age of Ultron” y “Godzilla”.

Chiwetel Ejiofor es otro de los posibles sucesores, aunque como Hardy ya superó la edad preferida al tener 45 años. Lo que si no queda en duda es su capacidad actoral, pasando desde la premiada “12 Years a Slave” - que le valió una nominación al Oscar - a cintas más de acción como “The Old Guard” y “Doctor Strange”.

El último de los candidatos que vamos a mencionar es James Norton (37), reconocido fuera de Gran Bretaña por su rol en “Little Women” (2019). El actor respondió a los rumores en 2020 cuando dijo que “eran locos, no reales y especulativos”. “No hay verdad detrás, a menos que los periodistas sepan más que yo”. Estas respuestas no evitaron que el actor se perfile como uno de los posibles sucesores.